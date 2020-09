Fabrizio Moro diventa regista: “Nuovo tratto di vita che sa di felicità”

Fabrizio Moro annuncia l’uscita del suo primo film di cui ha scritto la sceneggiatura e svela: “Successe cose amare, ora nuove pagine. Un tratto di vita che sa di felicità”.

Fabrizio Moro è pronto a mettersi dietro la macchina da presa per girare il suo primo film da regista insieme all’amico Alessio De Leonardis. Il film racconterà la storia di un pugile ma anche la visione che il cantautore romano e Alessio De Leonardis, legati da un’amicizia vera, hanno del mondo, dell’amore e dell’amicizia. L’appuntamento è per il 2021 e il cantautore lo ha annunciato sui suoi profili social attraverso un lungo post in cui svela di aver dovuto affrontare “cose amare nella sua sfera privata”, ma di essere pronto a scrivere nuove pagine non solo con la musica.

Fabrizio Moro regista con Alessio De Leonardis: “Questo tratto di vita ha a che fare con la felicità”

Fabrizio Moro è pronto a realizzare un altro suo grande sogno. La musica e il cinema sono sempre stati le sue grandi passioni. Dopo aver finito di scrivere la sceneggiatura di un film durante la quarantena, il cantautore romano è pronto a girare il suo primo film da regista. Per Moro sta così per cominciare una nuova, grande avventura che affronterà insieme insieme all’amico Alessio De Leonardis con cui ha girato, in pieno lockdown a casa dell’artista, il videoclip de Il senso di ogni cosa.

“In questi giorni di silenzio sono successe un pò di cose.

Alcune sono amare ma, preferisco non raccontarvele perché fanno parte della mia sfera privata, altre sono belle e ve le annuncerò nei prossimi giorni, altre ancora sono in qualche modo decisive, perché rappresentano nuove pagine”, comincia così il lungo post di Moro sui social.



Fabrizio svela così che queste nuove pagine della sua vita le scriverà non solo nella musica, ma anche dietro la macchina da presa. Qualche anno fa aveva cominciato a scrivere un film che ha finito di scrivere con Alessio De Leonardis.

“Il mio amico @delealessio , ha preso quelle prime righe e ha continuato questa storia,

l’abbiamo scritta insieme, uniti dalle stesse origini e spesso dalle stesse idee ma, soprattutto spinti dalla necessità di raccontare a tutti attraverso una pellicola,

la nostra visione della vita, dell’amicizia e dell’amore. mi piacerebbe raccontarvi di più, mi piacerebbe raccontarvi tutto in questo momento, ma per ora mi limito a dirvi ufficialmente che nel 2021 avrò, anzi, AVREMO finalmente la possibilità di invitarvi al cinema a vedere la nostra opera prima”.

“Questo è un altro grande sogno che si realizza. La pressione è tanta, l’ansia pure, ma questo tratto di vita oggi, ha a che fare con la felicità…e non è poco.

Vi voglio bene. Grazie Fab”, conclude il cantautore che non vede l’ora di mostrare la sua prima fatica cinematografica ai suoi fans che lo seguono da anni con grandissimo affetto.