Emma Marrone, bellissima e romantica con un look total white insieme a Gianni Bismark: “Ci siamo incontrati e ci vogliamo bene”, foto.

Emma Marrone bellissima con un look total white estremamente romantica. Con un abito lungo bianco, i capelli in perfetto ordine e un trucco più marcato sugli occhi, la cantante salentina spiazza i fans mostrandosi in compagnia con il rapper Gianni Bismark. Nessun nuovo amore per Emma Marrone, ma l’annuncio di una nuova collaborazione musicale.

Dopo aver fatto ballare tutti con “Latina”, la Marrone è pronta a tornare in pista regalando una nuova canzone ai fans. Un brano sulle cui note duetta proprio con Gianni Bismark con cui è nato un affetto sincero come quello che unisce due amici.

Emma Marrone, duetto con Gianni Bismark con C’hai ragione tu: “Ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme”

Emma Marrone e Gianni Bismark sono pronti a scalare le classifiche italiane con il brano “C’hai ragione tu” che uscirà il 2 ottobre. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo social di Emma che, dopo aver incantato tutti con un abito bianco e corto, ha scatenato l’entusiasmo dei fans con un annuncio inaspettato.

“Gianni Bismark contatta su Instagram e mi ha scritto che appena sarebbe diventato più “grosso” mi avrebbe chiesto un feat.

Io gli ho risposto che con me non funziona così,perché conta la canzone.

Mi ha mandato un paio di provini e l’idea mie è piaciuta subito.

Appena siamo usciti dal lockdown ho organizzato una cena in giardino e mi sono ritrovata con Gianni e @franchino126 a scrivere questo pezzo fino a notte fonda.

Questa è la storia,ci siamo incontrati e abbiamo fatto musica insieme.

Siamo dei sognatori e ci vogliamo bene.

C’HAI RAGIONE TU fuori il 2 Ottobre”.

“Una delle voci simbolo d’Italia. Un onore per me… C’hai ragione tu dal 2 ottobre”, ha scritto invece il rapper sul proprio profilo Instagram. I fans della cantante salentina hanno già fatto partire il countdown.