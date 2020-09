Alice Campello ed Alvaro Morata danno il benvenuto al loro terzo figlio, Edoardo, nato qualche ora fa a Torino. Ecco l’annuncio social.

Solo due giorni fa Alice Campello condivideva ancora foto nelle quali, bellissima e radiosa, mostrava il pancione.

Oggi, invece, possiamo farle le nostre congratulazioni: è nato Edoardo!

L’annuncio social c’è stato questa mattina ed il parto è andato bene.

Un nuovo calciatore per la famiglia Morata-Campello?

Alice Campello ed Alvaro Morata danno il benvenuto al terzo figlio

Proprio questa mattina, Alice Campello ha comunicato tramite il suo profilo Instagram che il momento era arrivato. E solo due ore dopo è nato, finalmente, Edoardo!

La coppia, seguitissima e molto amata dai follower non è certo nuova agli annunci social.

Di sicuro la bella notizia non poteva arrivare in un momento migliore: la coppia è da poco tornata in Italia per la gioia dei fan della modella e dei tifosi della Juventus!

Certo, le ultime notizie riguardanti le aperture negli stadi e la possibilità che il caso Genoa blocchi nuovamente la serie A non sono proprio di buon auspicio.

Ma per la famiglia Morata-Campello queste ora sono preoccupazioni di poco conto.

“Siamo andati via in due, torniamo in cinque” aveva scritto Alice sotto uno dei suoi ultimi post prima del parto.

Mamma, papà e bambino stanno benissimo: Alice appare, nelle foto, fresca e riposata.

Sicuramente, la scelta di partorire tramite cesareo ha influito non poco sull’aspetto, invidiabile, della modella!

Numerosissimi gli auguri dei più famosi (esattamente come per Emma Roberts!) sotto il post di benvenuto scritto da Alvaro Morata: Ciro Immobile, Paulo Dybala e Miralem Pjanic sono solo alcuni dei nomi dei big che aspettavano, insieme a tutti noi, la notizia del lieto evento.

“Edoardo Morata Campello 29-09-20. Benvenuto al mondo figlio. La mamma ed il bebè stanno entrambi benissimo. @alicecampello sei incredibile, grazie per rendermi un giorno di più l’uomo più felice del mondo. Vi amo.”

Questa la dedica, veramente dolcissima, del papà Alvaro Morata.

La coppia ha raggiunto quota tre figli maschi e qualche mese fa ancora scherzava sulla possibilità di formare una vera e propria squadra di calcetto!

Congratulazione, quindi, ai due per il nuovo fiocco blu!