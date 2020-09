Tabata workout: perdi peso allenandoti a casa in poco tempo

Pronta per un allenamento ad alta intensità, a casa, e in pochissimo tempo? Oggi per te tabata workout: perdi peso allenandoti!

Se stavi cercando un allenamento ad alta intensità sei nel posto giusto. Questa è una seduta di allenamento per chi vuole dimagrire bruciando grassi e migliorare la propria resistenza.

Il tabata workout

Il tabata workout è un allenamento intervallato. Si tratta di degli esercizi da ripetere per un brevissimo tempo. È una seduta di allenamento realizzata per chi vuole raggiungere degli obiettivi dopo poche settimane e in maniera estremamente efficace. Ovviamente, solo la costanza porterà a dei veri e propri risultati!

Ma in cosa consiste? Svolgere degli esercizi che si alternano tra loro in maniera rapidissima e con un’elevata intensità. Il corpo dovrà lavorare ad una velocità massima di 20 secondi ai quali seguiranno 10 secondi di riposo. Generalmente si tratta di un allenamento totale di soli 4 minuti nel quale si eseguono 8 intervalli. Non si ripetono nient’altro che una fase di sforzo e d’intensità e una di recupero. Questo meccanismo accelera la combustione del tuo grasso corporeo. Per ottenere gli obiettivi sperati nel lasso di tempo dei 20 secondi bisogna arrivare fino ai tuoi limiti fisici!

I preziosi benefici di questo allenamento

È un allenamento che ti regalerà una vera e propria rigenerazione. Il tuo corpo continuerà a bruciare energia anche dopo l’allenamento e soprattutto, all’interno delle fasi di recupero, utilizzerai più energie del solito. Questo meccanismo intervallato sollecita tutti i vari gruppi muscolari del corpo, include esercizi come squat, piegamenti, alti, e degli sprint ricchi di energia.

I punti chiave dell’allenamento tabata sono:

una perdita di peso dovuta ad una massima combustione dei grassi in pochissimo tempo;

solo 4 minuti di allenamento alla più elevata intensità;

è una seduta che puoi eseguire quando vuoi e a casa tua

migliorerà la tua resistenza e stimolerà il tuo metabolismo al lavorare sempre meglio;

incrementerai senz’altro la tua forza e la tua resistenza.

Alimentazione

Dovrai necessariamente abbinare un regime alimentare sano equilibrato per ottenere al meglio i risultati sperati. Un’alimentazione corretta ti fornirà l’energia necessaria per portare avanti sedute di allenamento di questo tipo. Dovrei avere a disposizione tutti gli elementi nutritivi prima, dopo e durante la serie di esercizi.

Il consiglio è quello di combinare una serie di macronutrienti che porteranno ad un totale beneficio. Come prima cosa dovrai consumare dei carboidrati a catena lunga, e delle proteine di qualità comprensivo di grassi insaturi, i cosiddetti grassi buoni. Per molti esperti il tabata workout è un allenamento migliore rispetto a tutti quelli ad intensità moderata.

In soli 4 minuti!

Considera che i 4 minuti minuti di tabata vantano la loro efficacia tanto quanto un’oretta di allenamento sull’ellittica. In merito, abbiamo a disposizione innumerevoli studi che hanno dimostrato un miglioramento decisamente più forte riguardo all’assorbimento di ossigeno e alle prestazioni di resistenza dell’individuo.

Non appena ti dedicherai a questo workout il tuo battito aumenterà di moltissimo, molto più di quanto accade con qualsiasi altra disciplina del fitness. Pensa che con una serie di esercizi di solo 4 minuti si riescono a fare tra le 50 e le 70 ripetizioni e i muscoli vengono sollecitati continuamente. Nel momento in cui tornerai nel tuo stato di normalità dopo uno sforzo così decisivo e intenso il tuo corpo dovrà usare necessariamente altra energia. Ecco perché il metabolismo diverrà sempre più accelerato anche ore dopo l’allenamento e di conseguenza continuerai a bruciare grasso corporeo.

Puoi scegliere di abbinare degli esercizi sempre diversi per variare il tuo workout tabata. Infatti quest’allenamento vanta la sua versatilità poiché il susseguirsi di esercizi potranno essere assemblati scelti da te in base ai consigli del tuo preparatore.

Vediamo ora in cosa consiste a livello pratico

Inizierai senza dubbio con una fase di riscaldamento che può variare dai 5 ai 10 minuti, seguirà una fase di sforzo come abbiamo detto, di 20 secondi alla massima intensità, 10 secondi di pausa, riposo. Questo circuito va ripetuto almeno per otto volte quindi con una durata di un quarto d’ora circa. Il vantaggio è che puoi eseguirlo comodamente a casa poiché, oltre a non richiedere molto tempo non necessita nemmeno di attrezzature particolari.

I cicli di questo allenamento dovranno essere sempre concordati con uno specialista del settore e per di più, in caso di patologie particolari andrà sempre prima consultato il tuo medico di fiducia preventivamente.

Inizia ad attivare il sistema cardiovascolare e prepara il tuo corpo alla prima sessione. Dedica la fase di riscaldamento almeno tre minuti. Ti proponiamo un piccolo esempio di allenamento tabata.

Tabata workout, azione!

20 sec. piegamenti/push up – 10 sec. pausa

20 sec. squat – 10 sec. pausa

20 sec. mountain climber – 10 sec. pausa

20 sec. squat – 10 sec. pausa

20 sec. piegamenti/push up – 10 sec. pausa

20 sec. burpees – 10 sec. pausa

20 sec. squat – 10 sec. pausa

20 sec. piegamenti/push up- 10 sec. pausa

Questo è un tipo di allenamento per chi vuole aumentare il suo stato di resistenza, chi vuole dimagrire, per gli atleti già in splendida forma, ma ti ricordiamo di farti stilare un programma che sposa la tua forma fisica, il tuo stile di vita, le tue eventuali patologie, il tuo livello in generale.

A tutte le persone che approcciano per la prima volta a questo genere di allenamento è consigliato un inizio molto lento con un aumento dell’intensità poco a poco.