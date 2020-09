Il maltempo, che da giorni imperversa sull’Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa…ma soprattutto con il freddo! Un settembre così non si vedeva da 50 anni!

Si tratta sicuramente di un settembre anomalo, molto differente rispetto a quelli a cui siamo abituati. Specialmente i più giovani di noi. La brusca interruzione dell’estate, il mancato passaggio alla mezza stagione dei giubbotti di pelle e delle maniche a tre quarti e il conseguente crollo termico in tutte le regioni italiane hanno fatto registrare un settembre strano: mai così freddo da circa 50 anni.

Per un autunno ballerino e altalenante occorre un look adeguato e versatile, ma sempre accompagnato dall’ombrello e da tanta ostinazione. Ma c’è succede se, dall’estate si passa subito all’inverno? Al di là, della ricerca del giusto outfit è opportuno prendere tutte le accortezze necessarie per l’arrivo della brutta stagione, in quanto porta con sè conseguenze gravi e disastrose per tutta la nostra amata penisola italiana.

Il Maltempo nella Penisola Italiana: conseguenze

Il maltempo, che da giorni imperversa sull’Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d’aria e neve!

Le conseguenze sono gravissime e devastanti e toccano l’intera Penisola, da Nord a Sud, da Est ad Ovest. Dal maltempo e l’acqua alta per le vie di Venezia, alla situazione critica di Sarno, pioggie forti attese nel Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, non immuni le due isole Sardegna e Sicilia. Non mancano i primi fiocchi di neve nelle alture italiane con temperature vicine allo zero sul Monte Bove e sull’alta Valle di Bove.

Come sarà la situazione da adesso in poi? Gli esperti prevedono che dopo una tregua di qualche giorno ci sarà ancora maltempo a partire dal weekend. Possiamo quindi ufficialmente dire: “winter is coming“.