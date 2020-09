I segni zodiacali che temono l’amore

Scopri quali sono i segni zodiacali che tra tutti temono maggiormente l’amore.

L’amore è uno dei sentimenti più desiderati e cercati al mondo. Teoricamente chiunque desidera provarlo almeno una volta e quasi tutti tendono a descriverlo come qualcosa di altamente prezioso e difficile da trovare. Eppure, più persone di quante si pensa sono decisamente intimorite all’idea di confrontarsi con un sentimento di tale portata e lo sono al punto da tirarsi indietro quando lo incontrano o ne hanno il sospetto. I motivi sono spesso diversi e non sempre facili da capire.

Quel che è certo è che spesso coloro che lo desiderano di più ne sono al contempo enormemente spaventati. Questa paura che può arrivare da delusioni passate o esperienze familiari negative può essere resa ancor più forte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi. Per questo motivo, oggi, cercheremo di capire quali sono i segni zodiacali che temono maggiormente l’amore e perché.

Amore: scopri se e quanto lo temono i vari segni dello zodiaco

Ariete – Quelli che lo temono più di quanto non vogliano ammettere

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete hanno un rapporto molto difficile con l’amore. Di base lo cercano e lo desiderano. E questo anche se amano far sempre la parte dei duri e di coloro che non ne hanno bisogno. Oltre alla necessità di apparire diversi da come sono, i nati sotto il segno dello zodiaco dell’Ariete sono persone hanno una visione molto complessa del rapporto di coppia. Attratti dalle situazioni difficili, cercano sempre partner che li facciano sentire al centro dell’attenzione. Partner che al contempo sappiano anche come emozionarli e che al contempo sappiano essere pazienti. Imprevedibili come pochi, infatti, i nativi del segno finiscono spesso e volentieri con il sorprendere chi hanno accanto. Se amano, infatti, lo fanno senza mezze misure. Al contempo, però, gli basta veramente poco per decidere di chiudere una storia e sparire all’improvviso. Gesti che spesso avvengono per un modo egocentrico di vivere le cose ma che in tanti altri casi sono il frutto della paura. I nati sotto il segno dell’Ariete temono infatti di sentirsi traditi e delusi. Così, quando iniziano a provare davvero qualcosa, preferiscono sparire e vivere con il dubbio di come sarebbe potuta andare piuttosto che rischiare di scoprirlo. Un atteggiamento che, inutile dirlo, dovrebbero cambiare. Solo così, infatti, possono sperare di vivere davvero il sentimento che tanto sognano.

Toro – Quelli che sono attenti ma che non lo temono

Sebbene i nativi del segno zodiacale del Toro cerchino in tutti i modi di vivere con attenzione ed usando sempre la stessa prudenza, per amore sono sempre pronti a rischiare. Quando provano qualcosa di importante per qualcuno, sono infatti pronti a lanciarsi nel vuoto e questo anche se arrivano da qualche delusione importante. Certo, prima di aprirsi del tutto e di lasciarsi andare ci mettono sempre parecchio tempo e questo, alle volte, può rischiare di compromettere la relazione. Ciò nonostante, non si pongo mai dei veri limiti e se ritengono che ne vale davvero la pena sono disposti ad andare contro se stessi pur di coronare il loro bisogno d’amore. Dopotutto è una cosa nella quale riescono piuttosto bene. Si tratta infatti di uno dei segni più romantici dello zodiaco. Cosa che li caratterizza da sempre e fa di loro persone in grado di riconoscere e saper gestire un possibile amore importante, quando lo incontrano.

Gemelli – Quelli che temono l’amore per via della paura di annoiarsi

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli hanno un modo davvero difficile di gestire l’amore. Pur sognandolo come e più degli altri, sentono gravare su di se il peso di una possibile monotonia. Bisognosi di sentirsi sempre vivi e al centro di emozioni forti, i nativi del segno temono infatti ogni relazione in grado di diventare importante. È infatti loro convinzione che un rapporto duraturo sia destinato a momenti di noia, cosa che loro non sono in grado di sopportare. Questo problema che per i nativi del segno è piuttosto importante, li spingere a vivere con timore ogni passo verso l’approfondirsi del rapporto a due. Ciò fa si che si trovino a scappare o a concludere storie pur essendo ancora innamorati e tutto perché scoprire di non saper gestire le cose li spaventa forse di più dell’idea di perdere l’amore. Si tratta di una aspetto che se elaborato e corretto potrebbe garantirgli una vita molto più piacevole e la possibilità di vivere a pieno la loro storia d’amore e tutto senza scappare o sentirsi in ansia in vista del futuro.

Cancro – Quelli che non hanno quasi per nulla timore

I nativi del segno zodiacale del Cancro sono per loro natura innamorati dell’amore stesso. Ciò che temono è quindi la possibilità di non amare o non essere amati. Tutto il resto rientra tra le cose fattibili e per le quali preferiscono fare esperienza piuttosto che basarsi su delle semplici ipotesi. I nativi del segno sono quindi sempre concentrati sul rapporto a due e oltre a sognare l’amore in generale cercano la persona perfetta in ogni momento della loro vita. Quando pensano di averla trovata danno il massimo per far si che le cose funzionino e tutto senza provare alcun tipo di paura. Al massimo ciò di cui hanno timore è che la storia o l’amore possano finire prima di quanto immaginano. Per questo motivo sono pronti a lanciarsi in una storia anche in momenti di forte incertezza o quando non sono sicuri dei sentimenti dell’altra persona. Per loro, dopotutto, ciò che conta di più è amare. Cosa che li fa sentire vivi, caricandoli di emozioni senza le quali non saprebbero (né vorrebbero) vivere.

Leone – Quelli che non si fanno alcun tipo di problema

I nati sotto il segno zodiacale del Leone non sono tra i segni più romantici dello zodiaco. La loro idea di amore è infatti legata ad una situazione di benessere ed al trovare una persona in grado di aiutarli ad essere e dare di più di quanto già non fanno. Avendo le idee precise ed essendo sempre pronti ad organizzare e gestire le cose, non hanno grandi timori riguardo una possibile relazione. E per questo motivo scelgono di agire sempre seguendo l’istinto e senza porsi alcun tipo di freno. Sicuri di se e con la consapevolezza di ciò che vogliono veramente sono quindi pronti a vivere tutto ciò che viene loro concesso, cercando solo di gestire lo scorrere degli eventi. Un particolare che non viene sempre apprezzato e che in alcuni casi potrebbe crear loro dei problemi. Cosa della quale non si preoccupano più di tanto perché se ritengono di non essere compresi a pieno sono sempre pronti a guardarsi intorno e porre fine ad una storia che invece di aiutarli a crescere rende loro le cose più difficili. Un modo di vivere l’amore molto egocentrico e che probabilmente impedisce loro di provare emozioni davvero forti. Ciò nonostante è quanto gli sta bene e difficilmente decideranno mai di cambiare.

Vergine – Quelli che temono fortemente l’amore

I nativi del segno zodiacale della Vergine amano mostrarsi forti, risoluti ed in grado di gestire ogni situazione nella quale vengono a trovarsi. Essendo persone estremamente razionali, vivono i sentimenti con la consapevolezza di non comprenderli mai veramente. Ciò li rende spesso ansiosi a riguardo, sopratutto con persone verso le quali provano qualcosa di più. I nativi del segno hanno infatti diverse difficoltà nell’esprimere quanto provano e ciò finisce quasi sempre con il creare delle distanze con le persone alle quali si sentono comunque legati. Per questo motivo temono di restare feriti o di essere lasciati. E, al fine non non soffrire finiscono con il reagire in modo decisamente errato e controcorrente, ovvero allontanandosi per primi o innalzando dei muri che risultano essere quasi sempre controproducenti. L’unica via corretta per loro sarebbe quella di ammettere quando provano, prima di tutto a se stessi. In questo modo si sentiranno maggiormente in grado di gestire i propri sentimenti, acquisendo seppur lentamente una graduale fiducia in se stessi e nella loro capacità di amare.

Se vuoi scoprire quali tra gli altri sei segni dello zodiaco temono maggiormente l’amore, clicca su successivo.