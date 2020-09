La notte di Halloween assisteremo ad un fenomeno raro e spettrale

Una luna blu illuminerà il cielo il 31 ottobre: ​​un raro fenomeno che renderà la notte di Halloween ancora più spettrale

La vigilia di Ognissanti avrà un’aurea molto suggestiva quest’anno e mentre i bimbi festeggeranno dolcetto scherzetto potranno ammirare una favolosa luna blu ergersi nel cielo.

A diffondere la notizia è la CNN, descrivendo l’evento come un fenomeno da non perdere per gli appassionati di astronomia e non solo.

La luna affascina, influenza e probabilmente questo è il motivo per il quale è la protagonista di molte credenze mistiche. Questa stella sarebbe in grado di influenzare le emozioni e i comportamenti degli esseri umani e persino di indurre al parto delle gestanti. Una stella ricca di simbolismo che questo 31 ottobre si arrichirà anche di suggestione perchè sarà la protagonista di un evento molto raro: il cielo sarà illuminato da una luna blu.

31 Ottobre 2020, una luna blu si ergerà in cielo

Questo fenomeno come spiega la CNN si verifica solo una volta ogni due anni e mezzo ed è accompagnato da un grande flusso di energia sul pianeta Terra. Quest’anno questo fenomeno si verificherà il prossimo 31 Ottobre e renderà la notte di Halloween più spettrale del solito.

L’ultima volta che la luna blu e la notte di Halloween hanno condiviso lo stesso cielo è stato nel lontano 1944. A cosa si deve questo cambio di colore della luna? Secondo gli esperti in realtà non è il colore della luna a cambiare ma questa sensazione è dovuta alla comparsa di due lune piene nello stesso mese, cosa che avviene ogni 2- 3 anni. La seconda luna piena viene chiamata “luna blu“.

Quindi, l’anno in cui si verificano 13 lune piene anzichè 12, ci sarà sicuramente una luna blu e quest’anno secondo il calendario la luna blu del 2020 si potrà ammirare alzando gli occhi al cielo la notte del 31 ottobre, la notte di Halloween, solo a pensarci si amplifica il terrore di questa notte terrificante.

La luna blu, significato simbolico

Cosa porta con se questa luna blu? Qual’è il significato e le credenze legate a questo evento così suggestivo?

Innanzitutto il cambiamento energetico.La luna è rinomata per la sua capacità di infondere nuova energia negli uomini. Secondo gli Astri dovresti approfittare di questa luna per mettere a tacere le paure più radicate. Questa è l’occasione da cogliere per spezzare le catene e superare tutti quei blocchi radicati nella tua mente che ti impediscono di essere la versione migliore di te stesso.

Tutti abbiamo delle paure nascoste debilitanti, la paura di perdere una persona cara, la paura di uscire dalla zona di confort, paura di fallire, paura di restare soli o essere abbandonati… Le paure a volte non riusciamo a spiegarle logicamente, ci sono ma non sappiamo il perchè. Ci conviviamo e spesso troviamo difficile affrontarle. Niente di più sbagliato, per evolverci è fondamentale superare le proprie paure.

Organizzati per tempo e liberati di loro con l’aiuto dellìenergia della luna blu. Tutto ciò che devi fare è procedere per gradi:

Identifica le tue paure

Pensaci un attimo, alcune paure sono note per te, altre le ignori e ti fai condizionare da loro pur non rendendotene conto. Pensa alle situazionio in cui ti sei sentita in qualche modo vincolata, pensa alle sensazioni fisiche che hai avuto: battito cardiaco accellerato, nodo alla gola o crampi allo stomaco… Questa introspezione ti servirà per far venire alla luce le paure e capire la loro origine. Individuale affrontale e vai avanti con uno spirito più positivo.

Smettila di immaginare il peggio

Quando ci spaventa qualcosa è perchè mentalmente lo rappresentiamo in maniera spaventosa. Se hai paura di guidare probabilmente è perchè immagini l’atto come un qualcosa che ti mette in pericolo, forse anche a seguito di esperienze realmente vissute che hanno modificato la tua percezione. Immaginare il peggio, le catastrofi, non è sempre un male, nel senso che la paura rende più vigili e ci protegge in qualche modo da atti sconsiderati. Una paura radicata nella nostra mente è qualcosa di diverso, qualcosa che ci fa precipitare in una fossa profonda di ansia e stress e sappiamo bene che lo stress è un killer silenzioso e può avere un impatto devastante sulla nostra salute psico-fisica.

Non permettere alla tua mente di viaggiare su pensieri tossici. Fermala e cambia rotta, viaggia sui pensieri belli verso la vita dei tuoi sogni. Connettiti con il momento presente e smetti di anticipare con pessimismo gli eventi. Quando invertire le rotte ti sembra difficile, respira profondamente, pratica esercizi di yoga, e vedrai il presente sotto una luce diversa.

Esci gradualmente dalla zona di comfort

Lo sviluppo personale se avviene per gradi, è meno turbolento. Distaccati in modo coscienzioso e affronta le novità con consapevolezza e positività. Inizia a dissociarti dalle critiche degli altri che innescano convinzioni limitanti. Siamo tutti autocritici, accetta le critiche, valutale e vai avanti. Bisogna avere fiducia in se stessi quando si decide di esplorare nuovi orizzonti.

Vai avanti sulla strada del tuo successo personale fissando degli obiettivi, dei progetti. Ottenuti i quali penserai ai prossimi e così via. Metti la tua felicità e la tua soddisfazione al primo posto solo così potrai trasferirla a chi ti circonda. Non rinnegare mai e per nessun motivo i tuoi principi e i tuoi valori.