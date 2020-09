Rissa al Grande Fratello Vip 2020: Stefania Orlando e Francesca Pepe arrivano quasi alle mani. Tutta colpa di un kiwi e delle provviste che scarseggiano.



Rissa al Grande Fratello Vip 2020. A scatenare una lite furibonda è stato un kiwi e le scarse provviste alimentari che stanno facendo perdere la testa agli inquilini della casa più spiata d’Italia. Nello specifico, Francesca Pepe è stata accusata di non adattarsi al gruppo mangiando sempre tutto ciò che vuole. La Pepe si è così difesa accusando Stefania Orlando di far marcire il cibo, in particolare un kiwi che l’ex moglie di Andrea Roncato aveva portato in camera per farlo maturare. Un botta e risposta tra i due che ha scatenato una lite accesa.

Grande Fratello Vip 2020: scintille tra Stefania Orlando e Francesca Pepe

Francesca Pepe non gradisce il pranzo e si lamenta del piatto che le è stato preparato. “Ieri non ho cenato, e oggi non posso mangiare solo pasta”, si è lamenata la modella che poi decide di aggiungere altro cibo al piatto scatenando la reazione del gruppo. “Basta ragazzi, lasciamola stare, ci vuole solo provocare, l’abbiamo capito e non ci caschiamo, fa la vittima”, sbotta la Orlando.

Tutto il gruppo appare insofferente nei confronti dell’atteggiamento di Francesca Pepe. Francesco Oppini, convinto di non pterle fare capire il punto di vista del gruppo, invita tutti a lasciarla perdere. “Meglio non dire niente. È come parlare con un materasso. Lei non capisce!”.

Stufa dei commenti degli altri concorrenti, Francesca che continua a litigare anche con Tommaso Zorzi, si è difesa accusando Stefania Orlando di far marcire il cibo. “Prima di insultare, pensaci bene. Tu porti il cibo in camera e hai buttato un kiwi, tu hai sprecato il cibo”.

L’accusa della Pepe ha letteralmente fatto infuriare Stefania Orlando: “Sei una provocatrice! Tu mi hai fatto buttare il kiwi dicendo che era marcio. Bugiarda, bugiarda, bugiarda e capra, capra, capra come dice il tuo ex! Stai zitta e porta rispetto!”.

La discussione completa tra Stefania Orlando e Franceska Pepe per un kiwi 🥝 #GFVIP pic.twitter.com/MoNUlb8AM6 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) September 27, 2020

Stefania, furiosa per l’accusa, va a recuperare il kiwi dall’immondizia e lo mostra agli altri. “Allora mangialo davanti a tutti se è buono”, la provoca ancora Francesca. “Non mi accusare di aver portato il cibo in camera e di farlo marcire, non ci provare. Lei è andata tra le mie cose e ha deciso di buttare via il kiwi”, sbotta Stefania che si avvicina pericolosamente a Francesca fuori di sè. Il clima diventa incandescente e solo l’intervento di Matilde Brandi e Pierpaolo Pretelli evita il peggio.