Emma Marrone incantevole su Instagram: la cantante salentina sfoggia un abito bianco e sfoggia le gambe mozzafiato, foto.

Vestito bianco, capelli biondi e sciolti che le cadono sulle spalle, borsa e anfibi neri per Emma Marrone e i fans sognano. La cantante salentina sogna il ritorno dell’estate e del sole su Roma che, questa mattina, si è svegliata con la pioggia e sfoggia uno dei suoi tanti outftit estivi. Amante del sole e del mare, la Marrone ha scelto di condividere sui social una foto scattata quando sulla capitale splendeva il sole facendo tornare indietro i fans.

Serena, rilassata e felice della sua vita, Emma sfoggia anche due gambe pazzesche che incantano i fans, sempre più innamorati di lei, della sua sincerità e della verità con cui, da dieci anni, si rapporta al proprio pubblico.

Emma Marrone, jeans e maglia a righe: la curva più bella conquista tutti

Per l’intervista rilasciata a Domenica In, Emma ha scelto un look casual e adatto alla domenica pomeriggio sfoggiando jeans e una maglia a righe. A conquistare il pubblico di Raiuno, però, è stata la curva più bella che una donna possa indossare ovvero il sorriso. Ai microfoni di Mara Venier, Emma si è raccontata come una donna libera, indipendente e felice di tutte le scelte fatte.

“Questi dieci anni di carriera sono volati. Oltre alla musica mi piacciono tante cose come mangiare. Anche le piccole cose della vita come mangiare un gelato mi rende felice”, ha raccontato la cantante salentina che ha poi ringraziato la famiglia che l’ha sempre sostenuta in ogni scelta, non impedendole mai niente.

Mara Venier, poi, l’ha ringraziata e le ha mostrato tanta ammirazione per il coraggio che ha dimostrato quando un anno fa ha annunciato personalmente il ritorno della malattia che la costringeva ad annullare alcuni impegni professionali. “Ti ho ammirata molto perchè hai messo davanti a tutto l’amore per il tuo pubblico”, ha detto la conduttrice di Domenica In.

“Volevo che lo sapessero da me. Tanti ragazzi si erano organizzati per venire al concerto a Malta e siccome do un valore ai soldi perchè io stessa ho fatto tanti lavori per poter seguire i miei artisti, non volevo metterli in difficoltà. Poi non volevo che la mia persona fosse strumentalizzata perchè in clinica chiunque avrebbe potuto vedermi e farmi un video”, ha spiegato la cantante che si è poi detta felicissima dell’esperienza che sta vivendo come giudice di X Factor 2020 dove, nel corso dell’ultima puntata, Beatrice ha incantato tutti con la canzone Superpotere.