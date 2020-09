Barbara d’Urso mostra le gambe: uno spettacolo – FOTO

Barbara d’Urso ha incantato tutti gli utenti della rete mostrando le sue toniche gambe in una serie di scatti da togliere il fiato.

Barbara d’Urso sa bene come tenere incollati allo schermo i suoi telespettatori, che sia quello della televisione o quello di un comune smartphone. Il risultato è sempre lo stesso: milioni di utenti che la guardano entusiasti.

La bella conduttrice partenopea, per festeggiare il successo di Live Non è la d’Urso, che ieri ha accolto la testimonianza di Vittorio Sgarbi su Franceska Pepe, ha deciso di fare un bellissimo regalo ai suoi fedeli sostenitori. Quale?

Barbara ha pubblicato una serie di scatti che mostrano tutta la sua bellezza. In particolare le foto ritraggono le bellissime gambe di Barbara d’Urso, che nonostante non sia giovanissima può sfoggiare un fisico da fare invidia ad una ragazza di venti anni.

La conduttrice ha stregato il popolo della rete, che si è congratulato con lei per avergli permesso di poter ammirare il suo fisico longilineo.

Barbara d’Urso regina della Domenica: Live colleziona 3 milioni di spettatori

Barbara d’Urso, come anticipato, ha pubblicato questa serie di scatti su Instagram per ringraziare i suoi fedeli sostenitori per averle permesso di collezionare veri e propri ascolti record con la diretta di ieri sera di Live Non è la d’Urso.

“Ieri sera Live Non è la d’Urso ha raggiunto picchi del 28 % di share, con tre milioni di telespettatori con nove milioni di contatti” ha scritto entusiasta la conduttrice sui social, che ieri ha anche difeso Denis Dosio dalle accuse mosse da alcuni opinionisti di Domenica Live.

“Considerando anche che ieri sera è stata la serata più affollata offerta dalla concorrenza” ha subito aggiunto. “E noi abbiamo ottenuto questi ottimi risultati nonostante anche tutta la nostra pubblicità” ha concluso entusiasta, rivolgendo anche un pensiero anche a tutti coloro che l’hanno seguita anche nel pomeriggio e non solo in prima serata. “Vi ringrazio anche per chi ieri ha guardato Domenica Live”.

Barbara d’Urso su Instagram, così come in tv, riesce ad ottenere ottimi successi. Sul piccolo schermo grazie alla sua professionalità e ai programmi che sceglie di portare in onda conquista il pubblico, sul web invece lo fa attraverso tutti quegli scatti che mostrano il suo fisico tonico e longilineo, che tanto fanno sognare i suoi ammiratori. Insomma, un altro successo che Carmelita ha conquistato durante il corso della sua carriera nel mondo dello spettacolo.