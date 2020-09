Sei sicura di sapere quanto dura il pesce nel congelatore? Il pesce è un alimento assai delicato devi sapere quanto si mantiene nel congelatore.

Spesso e volentieri si vuole fare una scorta di pesce per ritrovarselo in casa all’occorrenza, per una cena con gli amici improvvisata o per un pranzo della domenica ma anche durante la settimana. Congelarlo è un’ottima idea ma bisogna sapere perfettamente a quali temperature il pesce va messo nel congelatore. Il problema è che se si supera il massimo consentito bisogna buttarlo poiché si va incontro a non pochi rischi e in più avrai sprecato dei soldi.

Pesce: per quanto tempo può essere congelato? Trucchi e consigli

Possiamo dirti che il tempo di conservazione del pesce e la temperatura dipende molto dalla sua composizione e soprattutto da quanti grassi contiene.

Infatti, i pesci che sono ricchi di grassi possono rimanere nel congelatore fino ad un massimo di tre mesi, ma non devono mai superarli, stiamo parlando dei pesci ricchi di omega 3 quali lo sgombro, il tonno, il salmone. Poi ci sono invece tutti quei pesci più magri che possono restare fino ad un massimo di sei mesi, come ad esempio il merluzzo, la platessa, la sogliola, il nasello e così via.

Ora ci spostiamo invece sulla sfera di polpi, seppie e calamari per i quali il tempo di conservazione non deve assolutamente superare i quattro mesi. Per tutti gli altri pesci quindi, possiamo confermare che, un massimo di tre mesi, è sicuramente la durata standard in generale.

Quando congeli il pesce

Ci sono anche delle accortezze da fare nel momento in cui si decide di mettere il pesce nel freezer

dovrà essere fresco e ben pulito;

per anticiparti nei tempi magari che porzionato;

puoi metterlo tranquillamente nei sacchetti per alimenti chiusi ermeticamente;

chiusi ermeticamente; aggiungere, servendoti di un’etichetta, della data di conservazione così riuscirai a ricordarti con facilità quando l’avrei acquistato e quando invece starà per scadere il tempo massimo.

Abbiamo detto che devi acquistare del pesce fresco in generale e per poi congelarlo si riconosce il pesce fresco? Ci sono sicuramente degli accorgimenti da fare anche in questo caso.

Quando ti trovi in pescheria di fronte a del pesce devi fare attenzione soprattutto agli occhi e alle branchie, gli occhi devono essere ben vividi, lucidi, con una pupilla brillante, mentre le branchie devono avere sempre un colore rosso deciso e vivace. Le squame invece possono identificarsi come un altro elemento da verificare poiché indicano freschezza se sono ben attaccate alla pelle del pesce.

Questi piccoli consigli ti serviranno sicuramente per la congelare il pesce al meglio, evita di tenerlo a temperatura ambiente per un tempo prolungato, mettilo in frigorifero così da non rischiare di imbatterti in batteri e non ricongelare mai il pesce che è stato già congelato.

Ricorda che il miglior giorno per comprare il pesce in pescheria e per di più il giovedì!