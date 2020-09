Scopri qual è l’errore più grande che i vari segni dello zodiaco (compreso il tuo), fanno tra le lenzuola.

Nel rapporto a due sono tante le dinamiche che fanno sì che ci si trovi in sintonia e tra queste c’è ovviamente l’intimità. Che si stia insieme da un giorno o da una vita, i momenti tra le lenzuola rivestono infatti una certa importanza al punto da poter rendere una coppia più unita e complice, dando maggior brio alle giornate trascorse insieme. Per far si che l’intimità funzioni, però, è indispensabile saper cogliere le esigenze altrui e smettere di pensare solo a se stessi.

Un particolare che ad alcuni riesce bene ed altri meno e che a volte può portare a non notare degli errori che si commettono, anche piuttosto spesso.

Visto che anche il modo in cui ci si comporta tra le lenzuola, dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto qual’è la donna ideale per gli uomini dello zodiaco e qual’è l’uomo perfetto per le donne, scopriremo qual’è l’errore più grande che ogni segno fa nell’intimità.

Oroscopo: l’errore che ogni segno zodiacale commette tra le lenzuola

Ariete – Vanno subito al sodo

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno fretta di vivere e questo modo di essere si riflette anche tra le lenzuola dove puntano principalmente ad arrivare al momento più importante senza preoccuparsi di tutto ciò che viene prima. Per loro coccole o preliminari sono quasi una perdita di tempo e faticano nel capire che non tutti la vedono allo stesso modo e che per molte altre persone, l’assenza di un periodo di tempo nel quale scaldarsi insieme può essere un problema. Per rimediare devono quindi imparare semplicemente l’arte della pazienza, prendendosi il giusto tempo e cercando di capire quali sono i desideri di chi hanno al proprio fianco. E chissà che provando provando non scoprano che questo modo diverso di intendere l’intimità può essere piacevole anche per loro.

Toro – Si basano troppo sulle esperienze passate

I nativi del Toro, a differenza degli Ariete, amano cullarsi in un mare di coccole e di preliminari che considerano come parte integrante dell’intimità di coppia. Il loro problema è che tendono a concentrarsi su ciò che piace a loro o sulle esperienze passate. Non prendono quasi mai in considerazione che il partner attuale potrebbe non gradire determinate attenzioni e questo anche se in passato i risultati erano stati diversi. Un problema tutto sommato facile da risolvere. Basta infatti mettere da parte ciò che è stato e concentrarsi sul presente. Le sorprese potrebbero essere tali da rendere le cose persino più divertenti.

Gemelli – Si concentrano troppo su se stessi

Ebbene si, i Gemelli sono spesso un po’ viziati e particolarmente egocentrici. Essendo persone adorabili è difficile che il partner glielo faccia notare ma alla lunga questo loro difetto potrebbe iniziare a gravare sulla relazione, diventando un problema. Meglio provvedere finché si è in tempo, ricordandosi che anche l’altra persona ha bisogno di attenzioni e che dandogliele si prolungherà semplicemente questo momento di condivisione che si farà più intenso e gratificante, questa volta per entrambi.

Cancro – Sono troppo abitudinari

I nativi del Cancro sono molto romantici e in amore sanno sempre come far sentire il partner al centro dell’attenzione. Purtroppo, tra le lenzuola, tendono ad essere un po’ ripetitivi. Una situazione che può non rappresentare un problema per molti ma che per alcuni potrebbe diventarlo. Cercare ci capire il partner ed eventualmente rinnovarsi un po’, può rappresentare tra le altre cose un buon modo per dimostrare che si tiene al rapporto e che si è pronti a portare dei cambiamenti là dove servono. E poi, chissà che qualcosa di nuovo non si riveli effettivamente piacevole!

Leone – Pensano troppo a se stessi

Anche i nati sotto il segno del Leone, esattamente come i Gemelli, tendono a pensare troppo a se stessi ed il problema è che a volte lo fanno anche in modo consapevole, evitando di curarsi delle esigenze dell’altra persona. Ciò li porta a dettare le regole nell’intimità e la cosa può ovviamente non essere gradita da molti. Per salvaguardare il rapporto è quindi indispensabile pensare anche all’altro, magari lasciandogli la possibilità di scegliere di tanto in tanto. E poi, perché non cogliere la cosa per essere migliori anche tra le lenzuola?

Vergine – Appaiono distanti

I nativi della Vergine non hanno grandi difetti se non quello di risultare spesso distanti. Lo fanno in un modo difficile da decifrare e ciò porta l’altra persona a sentirsi confusa e a non lamentarsi quasi mai della cosa. La distanza emotiva mentre si è insieme in intimità, però, alla lunga può creare una distanza difficile da colmare. Meglio preoccuparsi di questo aspetto e cercare di essere più partecipi e di far capire che in quei momenti si è li non solo con il corpo ma anche con mente e cuore.

