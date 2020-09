Incidente hot al Grande Fratello Vip 2020 per Dayane Mello: la porta del bagno si apre, la modella non ha ancora il costume e si vede tutto.

Incidente hot per Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La splendida modella brasiliana sta vivendo con serenità l’avventura nella casa più spiata d’Italia dove ha legato in modo particolare con Adua Del Vesco. La modella e l’attrice trascorrono tantissimo tempo insieme e, mentre si preparavano per fare un bagno nelle vasche presenti nella zona beauty, le telecamere del reality hanno mostrato ciò che non avrebbero dovuto. Mentre Dayane era ancora in bagno, la porta si aperta mostrando tutta la bellezza della modella brasiliana.

Dopo l’incidente hot di Elisabetta Gregoraci, il Grande Fratello Vip 2020 ne regala un altro. Stavolta, la protagonista è la bellissima Dayane Mello. Mentre si preparava per un bagno con l’amica Adua Del Vesco, la porta del bagno della casa più spiata d’Italia si è aperta. La modella, in quel momento, non aveva ancora indossato il costume e, come scrive Libero Quotidiano pubblicando anche un tweet relativo al momento, il pubblico, per pochi secondi, ha ammirato la modella in topless.

Dayane, nella casa, sta mostrando non solo la sua bellezza con le sue docce bollenti, ma anche la sua sensibilità. Nella casa, in Adua Del Vesco, ha trovato un’amica. Durante una conversazione in camera da letto, lontane da tutto, la modella ha confessato di aver deciso di partecipare al Grande Fratello Vip, per mostrare la sua vera anima. In queste settimane si è lasciata andare ai ricordi parlando della sua infanzia in Brasile e raccontando il grande amore per la figlia Sofia, nata dalla sua relazione, oggi finita, con Stefano Sala con cui ha un ottimo rapporto.

Ad Adua Del Vesco, poi, ha spiegato di considerarla come un’amica e che, qualora dovesse uscire lunedì (l’attrice è in nomination con Massimiliano Morra, Fulvio Abbate e Francesca Pepe ndr), la sua avventura non sarebbe più la stessa.