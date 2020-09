Sei della Bilancia? Ecco come essere felice

Sei del segno zodiacale della Bilancia? Scopri come fare per essere felice.

Essere felici non è semplice come si pensa. Si tratta di un modo di essere che spesso segue regole tutte sue. Dopotutto basta pensare a quelle persone che pur avendo tutto sembrano infelici per rendersi conto che la felicità è quasi più una predisposizione d’animo che una serie di traguardi da raggiungere.

Certo, per esserlo davvero occorre che la vita ci sorrida e che si riesca a raggiungere gli obiettivi ed i sogni che si coltivano nel tempo. Allo stesso tempo, però, è molto importante riuscire a trovare il modo giusto per coltivare la felicità nel proprio cuore. Solo così, infatti, si potrà sperimentare quello stato mentale in grado di farci apprezzare ogni cosa.

Ovviamene, in natura, ci sono persone più o meno portate a far questo e in parte questa particolarità può dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Per questo motivo, visto che siamo nel mese della Bilancia, dopo aver visto cosa occorre ai nati sotto il segno della Vergine per essere felici, scopriremo di cosa hanno bisogno i nativi della Bilancia.

Come essere felice se sei della Bilancia

Per te che sei una persona tranquilla e serena, raggiungere la felicità è meno complesso che per altri segni. Sei infatti naturalmente in grado di cogliere tutto ciò che di bello c’è al mondo e grazie al tuo naturale istinto verso ciò che è bello sei persino in grado di migliorare le cose.

Ovviamente, come tutti, hai anche tu degli ostacoli che si frappongono tra te e la possibilità di essere veramente felice. E riuscire a comprendere quali sono ti aiuterà a migliorarti e a rendere ancor più sorridente la tua vita.

Essere meno distaccata. Spesso, il tuo essere precisa e molto fedele alla logica, ti fa apparire quasi distaccata, specie con persone che si attendono effusioni o trattamenti speciali. Lasciarti andare un po’ di più e mostrare ciò che senti anche a parole è quindi un buon modo per entrare più in confidenza con le persone che ami. Ciò aiuterà a non avere fraintendimenti e a farti sentire più in sintonia con gli altri. Un passo che forse ti costerà un po’ di energie ma che ti porterà sicuramente i suoi frutti.

Lasciarti andare di più. Sebbene tu sia famosa per il tuo essere una persona posata e sempre in grado di controllarti, ogni tanto cambiare registro potrebbe renderti la vita ancor più piacevole. Lasciarti andare un po’ ed essere più libera di esprimerti è un buon modo per conoscerti meglio e per godere di più del mondo che ti circonda. Meglio mettere via la paura di eccedere, quindi, perché è un rischio che corri davvero difficilmente e che spesso ti impedisce di assaporare le cose come dovresti.

Abbandonarti ai sogni. Se essere razionale è corretto quanto utile, ogni tanto anche tu hai bisogno di abbandonarti ai sogni. In questo modo puoi infatti usare la fantasia. Cosa che ti risulta spesso difficile per via del tuo bisogno di andare sempre con i piedi per terra. Sperimentare modi nuovi di gestire le cose ti aiuterà certamente a vivere al meglio le cose e a sentirti più in linea con te stessa. Cose che ti porteranno più facilmente ad una sensazione di felicità.

Fidarti degli altri. Un altro limite che spesso ti poni è quello legato alla fiducia che investi sulle altre persone. Imparare a fidarti degli altri è infatti un buon modo per migliorare i rapporti interpersonali e per vivere con maggior serenità. È vero, il rischio di essere tradita c’è sempre, ma non sarà mantenendo le distanze che riuscirai ad evitarlo. Molto meglio correre il rischio (magari solo con persone che a pelle ti ispirano più di altre) e goderti tutto il bello che può arrivare piuttosto che vivere sempre le cose in sordina senza assaporarle mai del tutto. E poi, puoi sempre contare sulla tua capacità di capire gli altri. Cosa che ti aiuterà sicuramente a sentire di chi puoi o meno fidarti.

Concederti di sbagliare. Visto che sei piuttosto perfezionista è giusto iniziare a lasciare andare un po’ questo aspetto. Sarà solo concedendoti di sbagliare che potrai infatti cambiare le cose. Farlo significa infatti mollare la pressione che ti porti addosso, osare con maggior facilità ed essere di base più felice. Tutte mosse che potrai compiere con i tuoi tempi e che una volta decise ti renderanno molto più felice di quanto pensi.

Essere felice a volte è più semplice di quanto si pensi. Basta essere se stessi, imparare a ridere di se e dei propri errori e fare ciò che si sente dentro senza preoccuparsi troppo degli altri. Per una persona come te, sempre attenta all’etichetta, farlo non sarà poi così rischioso. Ma il senso di liberazione che potrai trarne sarà impareggiabile facendoti scoprire nuovi livelli di felicità.