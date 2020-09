Alessandra Mussolini show a Ballando con le stelle 2020: prima bacia l’insegnante Maykel Fonts e poi litiga con Selvaggia Lucarelli.

Lite accesa a Ballando con le stelle 2020 tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli durante la seconda puntata del programma di Milly Carlucci. Tutto è accaduto dopo l’esibizione della Mussolini e del suo insegnante Maykel Fonts che hanno regalato al pubblico di Raiuno un Cha cha cubano sulle note di “Oyo como va” al termine della quale si sono anche baciati. Il momento del giudizio da parte della giuria ha infuocato gli animi e tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli c’è stato un acceso scambio di battute.

Alessandra Mussolini contro Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2020: “

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts hanno concluso l’esibizione della seconda puntata con un bacio. Al termine della performance, dopo aver ricevuto i complimenti di Carolyn Smith, la Mussolini si è scagliata contro la Lucarelli.

“Vorrei dire una cosa a Selvaggia Lucarelli perchè ho rivisto la prima puntata e lei ha detto una cosa che per me è insopportabile. Le donne possono, devono fare quello che vogliono. Non c’è età altrimenti cominciamo a dire la scollatura a 20, a 30, a 40, a 50, a 60”, afferma la Mussolini mostrando l’altezza dell’eventuale scollatura che dovrebbe avere un vestito in base all’età delle donne.

“Mi ha chiamata mia zia Sophia (Loren ndr) e mi ha detto che è pazza di Mariotto”, aggiunge ancora la Mussolini.

“Qualsiasi cosa dica, finisco di cadere nella trappola della Mussolini che cerca di buttarla in tutti i modi in caciara. Tenta di giocarsi la carta del femminismo”, replica la Lucarelli.

“Detto da una donna è molto brutto. Non è femminismo, è capire che una donna e un uomo hanno la stessa possibilità“, replica la Mussolini.

“Quest’aria da popolana perenne, pensi che tutto questo ti ripaghi? Possiamo anche parlare adottando un registro leggermente più elegante. Basta con questo discorso sulla donna, stiamo parlando di ballo, ma perchè devi avere sempre questi eccessi? Puoi avere un comportamento più composto?”, chiede ancora la Lucarelli.

“Le lezioni di vita e di valori dalla Mussolini no. Stai al tuo posto. Parla di ballo e non parlare di femminismo”, aggiunge ancora la Lucarelli.

“Non mi dire frasi che vanno oltre il contesto di Ballando. Non acetto che tu mi dica cose che vanno oltre il ballo”, replica la Mussolini.

Tra la Mussolini e la Lucarelli, dunque, le scintille continuano. Accadrà la stessa cosa nella terza puntata di Ballando con le stelle?