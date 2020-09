Scegli una porta tra queste due, la scelta che farai potrebbe rivelare cose su di te e sulla tua vita che devono ancora accadere.



Questo test è a puro scopo di intrattenimento. Si tratta di un test visivo breve e semplice ma che può aiutarti a scoprire cose in più sulla tua personalità e sulla tua vita, che come ben saprai possono essere identificate a partire dalle scelte inconsce che facciamo.



Immagina che ti venga chiesto di varcare una di queste due soglie, in quale porta entreresti? qual’è la porta che ti ispira di più? La numero 1? o la 2? Scopri cosa il futuro ha in serbo per te leggendo il profilo corrispondente.

Test: la porta che apri rivela che futuro avrai

Questo divertente test è un ottimo modo per predire qualcosa sul tuo futuro. Provare per credere. Scegli la porta che ti sembra più attraente e leggi il profilo corrispondente per scoprire cosa la vita ha in serbo per te.

Se le tua risposta è stata:

Porta numero uno:

Sei stata attirata da una porta di legno vissuto di un casale in petra. Questa porta ricorda le case dei vicoli delle città datate o i casali di campagna, un posto rustico che ha radici lontane. Se hai scelto questa porta significa che sei una persona molto genuina, ami la semplicità e ti accontenti dell’essenziale nella tua vita. Ami la quiete, la calma, ti piace ritagliarti dei momenti per te.



Questo non significa che disprezzi la compagnia degli altri, sei solo molto selettiva, preferisci condividere il tuo tempo con persone a te care come amici di lunga data o la tua famiglia e preferisci che questi incontri avvengano in ambienti accoglienti e intimi, come un vecchio casolare che accoglie tutti intorno al vecchio camino.

Il tuo futuro si prospetta felice perché sei in un punto della tua vita in cui sai cosa vuoi e cosa ti rende felice. Ti basta vivere con autenticità e semplicità, ma stai attento a non annoiarti troppo.

Porta numero due:

Se hai scelto questa porta significa che inconsciamente sei una persona incline a migliorare. Dietro questa porta ci sono delle scale e la tua scelta rivela che incosciamente ti piacerebbe salirle.



Probabilmente sei una persona curiosa per natura, ti piace scoprire cose nuove persino il piano superiore di una casa nella quale entri per la prima volta. Non ti accontenti mai, nella vita cerchi sempre di migliorare e desideri sempre ottenere di più di quello che hai al momento e sai bene che per ottenere quelle cose, devi impegnarti e pianificare degli obiettivi.

Non hai paura di salire, anzi aspiri a toccare la vetta e non vedi l’ora di farlo.

Il tuo futuro ti riserva ricchezza, ma sai bene che in cambio dovrai impegnarti molto e fare qualche rinuncia che ti costerà molto.