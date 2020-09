A volte, dirsi parole positive può fare la differenza. Scopri quella perfetta per il tuo segno zodiacale.

L’autunno è ormai arrivato, portando con se un cambio di energie, di clima e di vita. Tra chi si trova ad affrontare situazioni nuove, chi deve ancora abituarsi all’arrivo imminente dell’inverno e chi ha semplicemente bisogno di nuova carica, questo è il momento perfetto per pensare in positivo e dirsi qualche frase in grado di dare energia e pensieri positivi.

E visto che l’umore spesso può risentire dell’influenza delle stelle, oggi scopriremo qual è la frase giusta da dirsi in questo periodo in base al proprio segno zodiacale. Siete pronti?

La frase giusta da dirti in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Volere è potere

In questo momento della tua vita, ciò che ti serve di più è sapere che puoi contare sulle tue forze e che, in questo modo, riuscirai a raggiungere tutto ciò che desideri. Si tratta di un aspetto importante perché avere fiducia nelle tue capacità è la cosa che sai fare meglio. E quando l’energia per farlo sembra venir meno è sempre bene ricordarsi che puoi essere e ottenere molto di più. Ripetiti queste parole per qualche giorno e vedrai che ti sentirai presto più carica e pronta ad affrontare ogni possibile nuova avventura.

Toro – Mi fido delle mie intuizioni

In questo momento più che mai, hai bisogno di ricordarti che la tua capacità di sentire è abbastanza valida da poterci fare affidamento. Certo, le delusioni sono sempre possibili e anche tu presto o tardi potresti scoprire di aver riposto fiducia nelle persone sbagliate. Evitare di fidarti a priori, però, è totalmente sbagliato e può farti più male di quanto pensi. Ripeterti che puoi fidarti nelle tue intuizioni e iniziare a farlo davvero, ti aiuterà a prendere con più rilassatezza le cose. E chissà che pian piano non siano proprio i fatti a darti ragione.

Gemelli – Sono amata

Nonostante tu sia una persona che agli altri appare sempre forte e sicura di se, nascondi delle fragilità di cui sei l’unica ad essere a conoscenza. Tra queste ci sono paure infondate che dovresti mettere da parte. Una tra queste? Quella di non essere amata. In realtà piaci alle persone molto più di quanto non credi e per questo motivo continuare a ripeterti che sei amata può fare la differenza. Iniziare a crederci ti farà notare quali sono le persone che ti sono davvero vicine e ciò ti aiuterà a sentirti più sicura di te. Un buon motivo per iniziare, no?

Cancro – L’amore può tutto

Questa è di base una delle tue massime. Peccato che ogni tanto tendi a dimenticartene. Lavorarci su può aiutarti a sentirti meglio e a riprendere confidenza con il tuo modo di essere. Credere nel potere dell’amore e dei sentimenti ti aiuterà a sentiti più vicina ai tuoi cari e a renderti meno insicura di te stessa. Parole come queste, dopotutto, ti riempiono da sempre il cuore. E visto che sei solita ripeterle agli altri, perché non iniziare un po’ con te stessa?

Leone – Vivo la vita che desidero

Un po’ di stanchezza, ogni tanto, può gravare anche su persone forti e sicure come te. Per questo motivo, quando i dubbi si affacciano alla tua mente è buona norma scacciarli con parole forti e motivanti. Nel tuo caso, ricordarti che vivi esattamente la vita che ti sei scelta e che desideri per te è un buon modo per renderti conto di quanto hai e di come sei fortunata. Così, se ogni tanto ti capiterà di dubitare, riuscirai a rimetterti in pista in un batte d’occhio.

Vergine – La vita è bella

Un po’ di positività non guasta mai e visto che tu hai bisogno un carico pieno di luce, è bene iniziare da affermazioni forti come quelle che riguardano la vita. Continua a ripeterti che la tua è bella, credici e contrasta con tutte le tue forze ogni pensiero negativo. In questo modo andrai avanti per la tua strada senza troppe incertezze e con una leggerezza nel cuore che da sola basterà a darti la giusta carica.

