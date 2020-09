By

Fulvio Abbate fuori controllo al Grande Fratello Vip 2020: lo scrittore chiede di dettagli della storia con Gabriel Garko ad Adua Del Vesco.

Fulvio Abbate perde la testa non accettando una risposta di Adua Del Vesco ad una sua domanda sulla storia con Gabriel Garko. Lo scrittore, di fronte a Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, chiede Adua la natura del rapporto con Gabriel Garko. La Del Vesco risponde senza scendere nei dettagli facendo infuriare Abbate che avrebbe preferito una risposta diversa.

Fulvio Abbate contro Adua Del Vesco al Grande Fratello Vip: lei rispetta Gabriel Garko e lui sbotta

“Io detesto l’idea stessa del gossip, ma la storia con Gabriel (Garko ndr) è stata una pagina importante di televisione perchè questo ragazzo ha fatto coming out e quindi tutto questo mette a tacere il chiacchiericcio stupido e, allora mi domando: che tipo di patto c’era tra voi quando avete avuto una relazione?”. Questa è la domanda diretta che Fulvio Abbate ha rivolto ad Adua Del Vesco chiedendo i dettagli della sua storia con Gabriel Garko.

L’attrice ha risposto che, quella vissuta con Gabriel è stata una “favola” utilizzando lo stesso termine usato da Garko e che non c’era bisogno di aggiungere altro. La risposta che Abbate ha definito “elusiva” non è piaciuta allo scrittore che ha perso il controllo scagliandosi non solo contro Adua, ma anche contro Stefania Orlando.

“C’era un affetto grandissimo che dura ancora oggi, non c’è stato nessun patto”, ha risposto l’attrice. “Eravate state presentati come fidanzati, eravate fidanzati?“, insiste Abbate. “Era una favola come ha detto lui“, ha aggiunto ancora Adua.

“Io non ho pudore di fronte all’omosessualità. Dico semplicemente che se vieni presentato come fidanzato e, in realtà quell’altra persona che una propensione di tutt’altro genere, o si tratta di una relazione schermo oppure c’è un patto”, puntualizza Abbate. “Non credo ci sia bisogno di approfondire certe cose perchè ieri sera lui ha detto tutto“, ha replicato Adua.

“Va bene, basta. Non voglio discutere più. Mi sono rotto le scatole. Io non ho pudore nel linguaggio. Chi cavolo se ne frega del gossip, state recitando“, ha sbottato Abbate. “Mi pare che la recita la stia facendo tu”, ha replicato Stefania Orlando.

“Ho fatto delle domande e ho avuto delle risposte che reputo elusive”, ha aggiunto ancora Fulvio. “Io ti ho risposto come mi sentivo di rispondere. Sarò libera di parlare o meno soprattutto se si tratta di una questione che non riguarda me”, ha aggiunto ancora Adua.

dai che è a pochi passi dalla Porta Rossa #GFVIP pic.twitter.com/g7FLnDlPvl — 🐍riccardo✨ (@JustRiccardo) September 26, 2020

A difendere Fulvio sono state Guenda Goria e Francesca Pepe che, parlando lontano da Adua, hanno puntato il dito contro Adua, rea di non aver detto la verità allo scrittore. La Pepe ha successivamente raggiunto Adua nella zona bagno chiedendo: “Perchè non hai detto che era una storia mediatica?”. “Sarò libera di rispondere come voglio? Poi basta parlare della storia di Gabriel per favore”, ha concluso Adua chiudendo definitivamente la questione.