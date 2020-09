Anche se gli impegni quotidiani non lasciano molto tempo per la nostra vita di coppia, questi 5 suggerimenti ci aiuteranno a vivere comunque una vita di coppia felice.

Oggi viviamo in un mondo molto frenetico, siamo pieni di occupazioni, tra lavoro, bambini, bollette e molti altri fattori di stress quotidiano, molte coppie fanno fatica a trovare un po’ di tempo per dedicarsi l’un l’altro e questo col passare del tempo potrebbe allontanare la coppia.

E’ davvero importante cercare di approfittare del tempo che abbiamo per stare insieme, che si tratti di un’ora intera o solo di 10 minuti non importa, importa che sia un tempo di qualità e che ci sia l’interesse nel trovare del tempo da passare insieme, il più possibile. Una relazione felice potrebbe essere il risultato della somma di tutti quei dettagli che accadono quando siamo in coppia a cui non prestiamo attenzione ogni giorno.



Avere delle abitiduni di coppia assicura la felicità nella coppia

Le coppie felici fanno ogni giorno qualcosa insieme, la spesa, la palestra, i biscotti, ed è qualcosa di naturale per loro, proprio come respirare.

Le abitudini rafforzano la relazione, specialmente quelle piacevoli. Una routine nella coppia non è necessariamente qualcosa di negativo. Introducendo delle abitudini, dei rituali nella tua relazione, in realtà te ne stai prendendo cura, ti ci stai dedicando.

La cosa migliore sarebbe introdurre delle abitudini, o i rituali che uniscono la coppia, una ventata di freschezza, un elemento che ognuno di voi aspetterà con impazienza.

Finire la giornata insieme

Un gran numero di coppie va a letto in tempi diversi, le coppie felici, si impongono di andare a letto insieme, di lavarsi i denti e andare sotto le lenzuola alla stessa ora. Andare a letto insieme crea una grande connessione intima.

All”inizio della relazione praticamente ogni giorno si va a letto insieme, l’attrazione è così forte e si desidera approfittare di ogni occasione per lasciarsi andare all’intimità fisica, ma col passare del tempo le cose cambiano, tuttavia finire la giornata insieme è semore un bun proposito per la coppia, non c’è modo migliore di finire una giornata che addormentarsi tra le braccia della persona amata. Almeno per quelle coppie felici.

Altro fattore che incide negativamente sulla vita di coppia è la tecnologia. La tecnologia ci accompagna ovunque ed è una fonte di distrazione e di occupazione. Il pc o il cellulare portano via alle coppie del tempo, tempo prezioso in cui potrebbero parlare, scambiarsi affetto o avere un momento di intimità. Stare attaccati al telefono ci estranea quasi completamente. Nella terapia di coppia, spesso questo aspetto è uno dei principali motivi di discussione tanto che su consiglio della terapista per arginare il problema si creano delle regole generali, come ad esempio “nessun telefono dopo le 21:00” o “non possono usare il telefono a letto”, per non ledere alla comunicazione.

Le 5 mosse che portano alla felicità

Come vedi ti abbiamo proposto alcuni piccoli accorgimenti che hanno il potere di rafforzare la nostra vita di coppia. Segue un piano strategico per mettere in pratica questi consigli in 5 mosse che garantiscono la felicità alla coppia.

Appuntamenti periodici



Ti ricordi l’emozione dei vostri appuntamenti? Ti facevi bella per uscire con lui e lui lo faceva per te e non vedevate l’ora di tornare a casa per farvi le coccole. Queste emozioni non si dovrebbero perdere nel tempo. Organizzate di vedervi periodicamente, come facevate nel periodo in cui stavate iniziando a conoscervi, prima di fare coppia a cadenza mensile. Anche se vivete insieme e state insieme ogni giorno queste uscite faranno in modo di ravvivare il rapporto. Andate al cinema, impegnatevi un pò e cercate di essere fantasiosi.

2. Tante prime volte



Ti sta balenando in mente di fare qualcosa di nuovo? un corso di cucina o delle lezioni di yoga? perché non farlo con il tuo partner? è una buona occasione per passare del tempo insieme. La coppia dovrebbe collezionare tante prime volte. Ricordi il vostro primo bacio, il primo viaggio insieme, la vostra prima passeggiata, la vostra prima cena insieme? Fatelo ancora. E’ bello scoprire qualcosa di nuovo insieme ogni tanto.

3. Un giorno al mese solo per voi

Un giorno al mese non è poi così tanto no? Figli e parenti apparte ritagliatevi del tempo tutto per voi. Cenate insieme e mettete via tutti i dispositivi elettronici; cercate di concentrare tutta la vostra attenzione sull’altro e vedrete che non ve ne pentirete.

4. Contatto fisico

Le persone che sono felici cercano il contatto fisico tra loro. Tenersi per mano, abbracciarsi, farsi una carezza, mai sottovalutare e dimenticare questo aspetto. Coccolare l’altro è importante non solo quando ci si mette sotto le lenzuola. Il partner ha bisogno di sostegno anche quando è felice. Sentire il tuo calore lo rende molto felice.

5. Mercoledì culturale

La comunicazione nell acoppia è un altro elemento importante. Scegliete un giorno qualsiasi, leggete la stessa notizia e parlatene, oppure guardate un film insieme e commentatelo, oppure andate ad una mostra o a teatro e scambiatevi le vostre opinioni. Molto spesso rinunciamo ad una discussione corposa con il partner dimenticando che comunicare rafforza la coppia e ci aiuta a capirci meglio.