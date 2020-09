Emma Marrone: pigiama a righe e scollatura sbarazzina – Foto

Emma Marrone tira fuori dall’armadio vestiti autunnali e dà il via alla stagione del pigiama a righe: la scollatura sbarazzina da urlo, foto.

“Dichiaro ufficialmente aperta la stagione del pigiama”. Con questa frase, Emma Marrone pubblica la prima foto con il suo immancabile pigiama a righe che presenta una scollatura sbarazzina. Amante delle camice da uomo, ma anche del pigiama come quello che vedete qui in alto, la cantante salentina regala il primo scatto ai fans che, dopo averla vista al mare, in bikini, mentre si godeva la spiaggia, il sole e il buon cibo della sua Puglia, ora si godono la versione di Emma in pigiama.

Emma Marrone: bionda, senza trucco e con i capelli in disordine, uno spettacolo

Non solo elegante e con outfit sempre perfetti: Emma Marrone ama mostrarsi ai fans anche in versione naturale. Appena sveglia, mentre fa colazione, condivide spesso foto e video tra le storie di Instragram mostrando esattamente com’è appena lascia il letto. Nella foto che vedete qui in alto, la cantante sfoggia i capelli biondi e ancora in disordine e un viso sereno e senza un filo di trucco. Il risultato, però, non cambia: nella sua semplicità e naturalezza, Emma è ancora più bella.

La stessa naturalezza con cui si mostra sui social la sta tirando fuori anche dietro il bancone di X Factor 2020. Nel corso della seconda puntata durante la quale Beatrice ha incantato tutti con la canzone Superpotere, Emma non ha risparmato niente a nessuno, emozionandosi, ma anche arrabbiandosi.

Per la cantante salentina che si sta godendo anche il successo di Latina è un momento davvero magico. Dopo aver annunciato di essere guarita dal tumore, si sta godendo tutto il successo ottenuto da anni di duro lavoro. In attesa, ora, di poter tornare sul palco dai fans che l’hanno sempre amata e sostenuta sin da quando era un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, Emma è pronta a raccontarsi tra lavoro e vita privata nel salotto di Domenica In. Nella puntata del 27 settembre, infatti, sarà ospite di Mara Venier.