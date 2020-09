Come fare il primo passo: tutti i suggerimenti per conquistare qualcuno

By

Hai deciso che vuoi fare il primo passo ma non sai da che parte iniziare? Ecco tutti i nostri consigli per fare il primo passo in amore!

C’è qualcuno che hai deciso di conquistare ma non sai davvero come approcciarti per la prima volta?

Magari sei appena uscito da una relazione seria ed hai paura di essere un po’ arrugginito, oppure è la prima volta che hai deciso di farti avanti.

Niente paura! Ecco una serie di consigli che ti aiuteranno a conquistare la tua fiamma.

Come fare il primo passo: ecco come comportarsi con una nuova fiamma

Con l’arrivo dell’autunno (proprio qualche giorno fa c’è stato l’equinozio!) e il finire della stagione estiva, sembra che anche le opportunità di trovare l’amore appassiscano.

Se hai vissuto un flirt estivo e non sai se si trasformerà in una storia d’amore puoi leggere qui; se invece non hai ancora fatto il primo passo è ora di sbrigarsi!

Per dichiararsi a qualcuno ci sono dei passaggi fondamentali da seguire. Il primo dei quali, per quanto possa sembrare scontato, è invece basilare per la riuscita della vostra strategia.

Importantissimo, infatti, sapere se l’altro potrebbe essere interessato a voi.

Attenzione, non parliamo solo di scoprire se l’attrazione fisica è presente!

Necessario, in questi casi, conoscere bene l’oggetto dei vostri desideri: è fidanzato? Non lo è? Ha appena terminato una relazione lunga?

Tutte queste domande, per quanto possano sembrare sciocche, sono importantissime per determinare se fare il primo passo o meno.

Tutti quanti abbiamo tempi differenti e fare una mossa in un momento sbagliato potrebbe rovinare le vostre chance.

Per conoscere meglio la vostra fiamma è d’obbligo entrarci un pochino in confidenza, in modo da poter fare qualche domanda innocente.

Non esagerate, però! Altrimenti rischiate di finire nella famigerata friendzone (ecco i trucchi per uscirne): e trasformare l’amicizia in amore è tutta un’altra storia!

Dopo tutte le vostre investigazioni, tenete comunque a mente questo: non potete (e non dovete) obbligare nessuno ad uscire con voi.

Essere troppo insistenti può risultare, oltre che controproducente, veramente tossico e sbagliato.

Avere attenzione per i sentimenti anche degli altri è importante: non dimenticatelo!

I passi da fare insieme al primo: ecco la lista

Ora che avete verificato se fare il primo passo è opportuno o meno, inizia la… camminata!

Vediamo insieme quali sono i punti per fare il famoso primo passo.

Ora che avete a disposizione tutta una serie di step è proprio giunto il momento ed iniziare a… camminare!