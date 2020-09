Anticipazioni Uomini e Donne: il crollo di Gemma Galgani

By

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani crolla e si lascia andare ad un pianto disperato nella nuova registrazione.

Crollo di Gemma Galgani nella registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama di Torino stava frequentando Paolo, ma quest’ultimo ha deciso di fare un passo indietro e chiudere definitivamente la frequentazione. Contemporaneamente, Biagio, un nuovo cavaliere del parterre, ha chiesto e ottenuto di poterla conoscere ricevendo il consenso di Gemma che, tuttavia, prima di tuffarsi definitivamente nella conoscenza con Biagio, ha provato a riconquistare Paolo, ma la decisione finale di Paolo l’ha fatta crollare.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani piange per Paolo

Paolo ha spiegato a Gemma di voler chiudere la conoscenza avendo due carattere diversi, ma le anticipazioni del Vicolo delle News rivelano che Gemma non si è ancora arresa e ha provato a riconquistarlo. La dama di Torino decide di fare un ultimo tentativo facendogli una sorpresa in camerino dove gli fa trovare una serie di palloncini. Paolo apprezza il gesto, ma ribadisce di non voler continuare la frequentazione. Gemma ci rimane malissimo e i lascia andare alle lacrime. La Galgani, poi, si rassegna quando scopre che Paolo sta uscendo con altre signore.

Messo da parte Paolo, Gemma è uscita a cena con Biagio che sta uscendo con Maria, una dama che è più giovane di lui che ha 54 anni. Un’uscita tra Gemma e Biagio che spiazza anche Maria De Filippi che decide d’indagare sull’interesse della Galgani nei confronti del cavaliere. Nonostante fosse presa inizialmente da Paolo, Gemma si dice molto interessata a Biagio che, poi, dovendo scegliere tra la dama e Maria per un ballo, decide di ballare proprio con la Galgani. Non sono sono mancate le frecciatine di Tina Cipollari nei confronti della dama di Torino. Tra Biagio e Gemma, dunque, nascerà un vero sentimento o anche questa conoscenza si concluderà con un nulla di fatto per la Galgani?

Spazio anche alla signora Cristina che, in 62 anni, ha avuto 6 mariti. La signora ha ballato con Daniel con cui ci sono stati anche una serie di baci sia fuori che in studio.