Tragedia nel Riminese: tredicenne cade dal balcone di un hotel

Un piccolo innocente muore in circostanze non del tutto chiare. Tredici anni ed una vita spezzata da una caduta. Cosa è accaduto?

In questi giorni in cui la nostra nazione è sconvolta dalla morte di Willy, quella di Maria Paola ed il recentissimo omicidio di Daniele de Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta è notizia di questa mattina una ulteriore morte in circostanze non del tutto chiare.

Un ragazzino di 13 anni ha perso la vita questa mattina a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. dopo essere caduto dal secondo piano di un hotel della cittadina balneare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e l’ambulanza del 118.

L’allarme è stato diramato dal personale dell’hotel appena resosi conto del tragico evento.

Sul terrazzo dal quale è caduto il 13enne, i carabinieri hanno trovato lo zainetto del piccolo che infatti questa mattina sarebbe dovuto andare a scuola.

Si specifica che al momento viene escluso qualsiasi coinvolgimento da parte di terze persone, ma le indagini sono ancora in corso per scoprire le dinamiche.

Seguiranno ulteriori sviluppi.