Barbara Cola ha conquistato i giudici e il pubblico di Tale e Quale con una fantastica trasformazione in Tina Turner: la prima standing ovation per lei.

Si è trattata di una sfida difficilissima per Barbara Cola, che per interpretare Tina Turner ha dovuto letteralmente uscire dalla propria pelle per vestire il carattere e la presenza scenica di una delle dive più importanti della musica mondiale.

Dopo una lunga e faticosa settimana di prove e di preparativi, Barbara Cola si è guadagnata il rispetto del pubblico e l’entusiastica approvazione della giuria.

Barbara Cola è Tina Turner: una trasformazione spettacolare

È riuscita a ripetere le movenze e i virtuosismi vocali di una vera e propria dea della musica nera: la timida, posata, drammatica, composta Barbara Cola ha fatto letteralmente un “triplo salto mortale” per trasformarsi in Tina Turner, come ha detto il giudice Vincenzo Salemme.

La cantante ha spiegato di essersi sottoposta a lunghissime ore di trucco grazie alle quali i make up artist di Tale e Quale Show sono riusciti a scurire la sua pelle e a ridefinire i suoi connotati per far sì che Barbara assomigliasse in tutto e per tutto alla Turner.

Il look scelto per l’esibizione è stato ripreso da uno dei più iconici della Turner: un miniabito di pelle grigia dalla scollatura obliqua e tacchi vertiginosi che, comunque, non hanno impedito alla Cola di ballare esattamente come fece la cantante nella astorica esibizione di Wembley, che è stata utilizzata come modello per la preparazione della Cola.

Carlo Conti ha anche sottolineato quanto fosse emozionante il fatto di vedere finalmente il pubblico in studio di nuovo in piedi dopo mesi e mesi in cui, a causa delle misure di sicurezza anti Coronavirus, i principali programmi televisivi hanno dovuto privarsi degli spettatori in studio.

Naturalmente le persone che hanno assistito alle esibizioni dei concorrenti di Tale e Quale Show erano sedute a un metro di distanza l’una dall’altra e indossavano la mascherina. Nonostante fossero solo 97, come ha detto Carlo Conti si aveva l’impressione che fossero 97.000 dopo l’esibizione della Cola, che è stata salutata con lunghissimi applausi.

Barbara Cola ha rivelato di essere una grande appassionata di danza e che, proprio per questo, è stata molto facilitata nell’esecuzione di una performance convincente che ha profondamente colpito e coinvolto il pubblico.

La performance appena precedente, quella di Francesca Manzin, che ha interpretato Levante, per quanto fosse di buon livello non è riuscita minimamente ad entusiasmare il pubblico quanto quella di Barbara, che si avvia a essere una delle favorite dello show.