Maltempo in Italia: trovato senza vita il corpo di un uomo nel Varese

Il maltempo in Italia imperversa su tutta la penisola, creando danni e paura. A Varese trovato senza vita un uomo disperso; evacuate le case.

In tutta Italia le difficili condizioni atmosferiche stanno mettendo a dura prova i cittadini.

Toscana, Liguria, Piemonte e, soprattutto, Lombardia sono le regioni più colpite.

La Toscana ha dichiarato allerta arancione: sul suo territorio i pompieri hanno lavorato duramente tutta la notte.

In Lombardia, invece, un uomo ha perso la vita.

Maltempo in Italia: in Lombardia un uomo perde la vita

È di poche ore fa la notizia del ritrovamento del runner scomparso ieri sera a causa del maltempo.

L’uomo, di 61 anni, scomparso nella serata a Barasso è stato ritrovato in mattinata senza vita sul greto di un fiume in zona San Vito: ieri notte ci sono stati in zona, infatti, forti allagamenti e smottamenti del terreno.

L’ipotesi è che l’uomo sia stato colto di sorpresa e travolto dalla forza del torrente.

Nella località, ieri sera, le strade sono state sommerse dall’acqua.

Sempre a Varese, a causa dell’esondazione del torrente, una decina di famiglie hanno dovuto anche evacuare le proprie abitazioni.

Tantissime, nella serata di ieri, le richieste d’aiuto in zona a causa di allagamenti e cali di corrente.

Anche in Toscana, il cattivo tempo si è fatto sentire.

La regione ha diramato l’allerta arancione (seguita da altre sei regioni da pochissimo) su tutto il territorio ed i pompieri hanno dovuto lavorare duramente per tutta la notte.

Ad Arezzo un albero caduto su una delle strade provinciali ha preso in pieno un veicolo in movimento: l’autista, per fortuna, ne è uscito senza riportare danni.

Sul posto i pompieri sono intervenuti per rimuovere la pianta.

In Liguria, invece, nove operai si sono salvati da un cantiere, investito nel pomeriggio da forte vento e pioggia.

I vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza il cantiere, dove erano presenti dei mezzi pesanti.

Per fortuna, non ci sono state vittime.

Numerosi, invece, gli incendi causati dai fulmini: il tetto di una casa di una famiglia in Toscana, colpito dal lampo, ha preso fuoco. Necessaria l’evacuazione di otto persone.

Nel Lazio e nel resto d’Italia i disagi sono stati sicuramente minori.

Ritardi nei trasporti, mezzi bloccati e violenti scrosci di pioggia rappresentano il massimo degli inconvenienti sperimentati dai cittadini.

E se il bilancio delle cattive notizie si aggrava (solo due giorni fa un giovane di 33 anni è morto a causa del Covid-19. a Lecce un efferato omicidio continua a lasciare spazio alle domande e un ragazzo di soli tredici anni ha perso la vita nel riminese) il nostro augurio è che la situazione meteorologica, soprattutto in Nord Italia, migliori presto.