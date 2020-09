Diletta Leotta, maglietta bianca e seno in vista: che bellezza – Foto

Diletta Leotta sogno proibito dei tifosi della serie A: con una maglietta bianca, sfogga il seno prosperoso e manda in tilt i social.

Capelli biondi e sciolti che cadono sulle spalle, make up perfetto, sorriso radioso e una maglia bianca, con una profonda scollatura che evidenzia il seno: Diletta Leotta sceglie questo look per registrare alcune storie per DAZN pubblicate sul suo profilo Instagram in cui spiega il suo ruolo. Conduttrice DAZN, la Leotta confessa di sentirsi sempre molto emozionata ogni volta che segue le partite da bordo campo e di sentire una forte adrenalina prima della diretta.

Sempre bellissima, a chi le dice che il calcio è uno sport per soli uomini, risponde con il sorriso e svela che, tra le donne del mondo dello spettacolo, vedrebbe bene in panchina Cristiana Capotondi. Da quando segue il calcio per lavoro, la Leotta, infine, svela di essere stata particolarmente impressionata da Ciro Immobile.

Diletta Leotta, top striminzito e decolletè da urlo: web in delirio

Capelli raccolti, posa elegante e sensuale, sguardo sognante, pantalone lungo e soprattutto un top aderente che esalta le forme del lato A di Diletta Leotta che, con ogni foto che pubblica sui social, scatena i sogni dei suoi milioni di followers. “Pensa, credi, sogna e osa.. sempre!“, ha scritto nella didascalia che accompagna la foto che vedete qui in alto. Bellissima e con un fisico che mantiene in perfetta forma allenandosi quotidianamente, da grande amante dello sport, la conduttrice rappresenza il sogno proibito di tantissimi fans.

“Di sicuro qua tutti abbiamo un sogno in comune!“, scrive un utente. “Divina“, aggiunge un altro. E ancora: “Una dea”, “Diletta sei uno spettacolo, meglio di un goal di Del Piero alla Del Piero”.



La Leotta che è tornata a raccontare la serie A con un look strepitoso, si è recentemente raccontata ai microfoni del settimanale Chi ammettendo di essere single: “Sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno“.