Valerio Scanu, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha ammesso di aver ricevuto delle pesanti minacce.

Valerio Scanu, dopo un breve periodo di assenza, è tornato sul piccolo schermo degli italiani. Intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di aver vissuto un periodo non facile in quanto è stato vittima di minacce da parte di alcuni fedeli sostenitori di un rapper con cui ha avuto una battaglia legale.

“Un famoso rapper ha pubblicato una canzone in cui descriveva un finto rapporto carnale avuto con me” ha esordito Valerio Scanu a Storie Italiane. “Nel pezzo diceva di avermi abbassato le mutande e di aver fatto di tutto e di più con me, citando proprio il mio nome all’interno della canzone” ha ammesso il cantante, lasciando senza parole la conduttrice. “Ovviamente l’ho denunciato e il giudice ha scelto di condannarlo” ha proseguito il cantante, che non molto tempo fa ha commosso Caterina Balivo in diretta.

“Dopo questo episodio” ha aggiunto il cantante. “I suoi fan hanno iniziato a minacciarmi“ ha concluso svelando un amaro retroscena su quel triste episodio che lo ha coinvolto.

Storie Italiane, Valerio Scanu contro Achille Lauro: “E’ diseducativo”

Valerio Scanu, durante il corso dell’intervista, oltre a parlare della sua recente battaglia legale, ha anche espresso il suo giudizio in merito ad uno dei cantanti del momento: Achille Lauro.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha ammesso, pur rispettando la musica, che non prova particolare stima nei confronti del cantante, in quanto ritiene che il suo personaggio sia alquanto diseducativo.

“Io rispetto la musica, ma non mi sento di condividere il suo messaggio” ha precisato Valerio Scanu contro Achille Lauro, che non molto tempo fa sono intervenuti gli avvocati in merito ad alcune dichiarazioni su Maria De Filippi. “Lui non mi piace, lo trovo un personaggio diseducativo“ ha aggiunto. “Sono del parere che chi fa musica, debba avere un certo tipo di responsabilità verso l’interlocutore che ascolta i brani” ha concluso. “Tutto qui” .

Valerio Scanu è stato minacciato dai fan di un noto rapper, anche se non ha voluto rivelare il nome di quest’ultimo, ma il popolo della rete si sta già attivando per scoprire la sua identità, e rivelato di non apprezzare particolarmente Achille Lauro, una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo. Un ritorno, il suo, sul piccolo schermo che non è di certo passato inosservato, visto che rilasciato a Storie Italiane delle vere e proprie dichiarazioni choc, come amerebbe dire Barbara d’Urso.