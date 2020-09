Comprare a rate su Amazon, ora si può

Amazon apre le porte ad una nuova opzione di pagamento: il pagamento rateale. Nuove possibilità per le famiglie e per i consumatori.

Amazon è un leader nel settore delle vendite online. Il colosso si è distinto per le sue iniziative epocali a stretto passo con i tempi. Qualche esempio? Il programma Prime ha aperto un ventaglio di opzioni e vantaggi ai suoi abbonati. Con un solo abbonamento acquisti senza spese di spedizione e consegne in un giorno in più l’esclusiva Prime Video per vedere film e serie tv illimitate.

E per chi non aveva una smart tv ha creato la firestik tv per trasformare una comune tv in una smart tv e come non menzionare Alexa, l’esclusiva assistente vocale Amazon che che grazie ad una serie di accessori può accendere le luci di casa o la macchina del caffè.

Come non meravigliarsi degli infiniti orizzonti commerciali che Amazon è riuscita a toccare. Ed ora che una possibile minaccia si sta scagliando su di lei con l’arrivo di Postalmarket online prevista per il prossimo Natale che si prefigge di togliere una grande fetta di consumatori ad Amazon, ecco un’altra idea vincente: il pagamento rateale.

Amazon: da oggi puoi pagare a rate

L’iniziativa arriva in Italia dopo un periodo di sperimentazione su un campione selezionato di utenti. La rateizzazione diventa possibile grazie ad un accordo con la compagnia di crediti al consumo Cofidis. I clienti di Amazon possono ora optare per la concessione di una linea di credito amazon.

Fino ad oggi Amazon offriva diverse modalità di pagamento: Paypal, carte di credito e riba bancaria, oggi amplifica queste modalità aggiungendo l’opzione del pagamento rateale CreditLine, gestito da Cofidis.

Non tutti i prodotti saranno finanziabili, per ora tale possibilità si applica ad alcuni prodotti come: elettronica, biciclette, arredamento e fai da te, che abbiano un costo che va tra i 100 euro e i 1.500 euro. Si potrà scegliere di pagare rate mensili da 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 con importo minimo di 15 euro.



Come funziona e quali credenziali avere per poter pagare a rate con Amazon?

L’opzione compare direttamente tra le modalità di pagamento. Cliccando sul pagamento a rate con CreditLine, si viene indirizzati direttamente alla pagina online di Cofidis. A questo punto bisogna complilare la domanda inserendo i dati personali e fiscali per l’attivazione della linea di credito. In pochi minuti la domanda verrà accettata o respinta direttamente online.

Una volta che l’acquisto è stato finanziato, dopo 25 giorni dalla spedizione, le rate verranno addebitate sul conto del cliente. Per visualizzare lo stato della gestione del credito bisogna accedere all’area riservata sul sito della compagnia Cofidis.

La tutela di Amazon per il diritto di reso copre anche gli acquisti a rate. Dato che il finanziamento può coprire diversi acquisti, in caso di reso le rate verranno ricalcolate in base alla nuova cifra, detratta dell’importo del reso.