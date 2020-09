Adua Del Vesco pronta a smascherare la setta, ma svela: “Ho paura”

Adua Del Vesco, grazie anche al supporto di Massimiliano Morra al GF Vip, è pronta a smascherare la “setta” che la teneva prigioniera.

Adua Del Vesco, insieme al suo ex fidanzato Massimiliano Morra, è finita al centro della polemica per aver aperto il vaso di Pandora.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di aver fatto parte di una sorta di setta, in cui c’era un Lucifero, di cui è stata svelata la vera identità, che manovrava il tutto. In molti si sono chiesti se le confidenze scambiate dagli attori, che sono diventate una vera e propria inchiesta nel mondo reale, si sarebbero trasformate in qualcosa di più o se i protagonisti della vicenda volessero poi oscurare il tutto.

La risposta è presto data perché Adua Del Vesco al GF Vip è pronta a smaschera la setta, anche se ha ammesso a Massimiliano Morra di temere di non avere il supporto delle persone in quella che sarà una lunga e dolorosa battaglia.

GF Vip, Massimiliano Morra dalla parte di Adua Del Vesco: “Dirò la verità”

Adua Del Vesco ha rivelato di essere pronta a parlare del caso in cui è stata coinvolta, anche se ovviamente è spaventata al pensiero di ciò a cui potrebbe andare incontro una volta che la verità sarà alla portata di tutti.

“Quello che noi abbiamo vissuto in questi anni è una cosa seria” ha ammesso lei a Massimiliano Morra al GF Vip, che ha ricevuto anche il supporto di Eva Grimaldi e Gabriel Garko. “Non posso nasconderti che ho paura di lottare da sola, non credo di potercela fare” ha proseguito l’attrice. “Ho paura di non avere l’appoggio delle persone al di fuori” ha poi aggiunto. “Molte cose non possono essere raccontare, ma siamo stati manipolati. Non avevamo un briciolo di libertà“ ha concluso.

“Non abbiamo nulla da temere, io ho intenzione di dire tutto quello che voglio: nient’altro che la verità“ ha preso la parola Massimiliano. “Non farò nomi, ma ho sempre detto che abbiamo vissuto in un ambiente orribile” ha poi concluso.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip sono pronti a rivelare altre scottanti verità sul caso che li ha coinvolti in prima persona e che sembrerebbe aver visto anche tanti altri personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.