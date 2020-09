Gennaro e Anna, l’epilogo che nessuno si aspettava a Temptation Island

Il falò di confronto finale tra Anna e Gennaro a Temptation Island 2020 sorprende tutti e regala clamorosi colpi di scena.

Tragico epilogo per la storia tra Anna e Gennaro a Temptation Island 2020? Di fronte ad un filmato della fidanzata, Gennaro chiede il falò immediato alla fidanzata, deciso a lasciare immediatiamente il villaggio per tornare a casa. Le parole della fidanzata sulla propria famiglia, infatti, hanno deluso e ferito Gennaro che, al falò, tira fuori tutta la propria rabbia.

Il falò di confronto tra Gennaro e Anna a Temptation Island 2020

Gennaro e Anna regalano un epilogo ricco di colpi di scena della loro avventura nel villaggio di Temptation Island 2020. Gennaro, dopo aver visto un filmato in cui la fidanzata si scaglia contro di lui tirando in ballo anche la sua famiglia, perde letteralmente la pazienza chiedendo il confronto immediato. “Lui non ha un’educazione, i genitori gli hanno insegnato zero, valori zero. Il fallimento sono anche i genitori. Lui urla con la madre”, sono state le parole che hanno fatto perdere la pazienza a Gennaro.

Di fronte alla decisione di Gennaro di fare immediatamente il falò, Anna ha rifiutato categoricamente. “Ma chi cazz si crede di essere. Non ho intenzione di fare quello che vuole lui. Io decido di fare io quello che voglio”, afferma Anna decisa a restare nel villaggio.

Gennaro, infomato da Alessia Marcuzzi della decisione della fidanzata, decide così di andare via da solo lasciandosi andare anche ad un pianto disperato. A sorpresa, però, Anna torna sui suoi passi e decide di presentarsi al falò.

“Ho sentito una persona che non ci ha messo due persone ad umiliarmi, ad umiliare la mia famiglia. A dirmi che sono un’arrampicatrice sociale e una parassita”: sono queste le prime parole che Anna dice a Gennaro durante il falò finale. “Mi hai fatto mancare la dignità e mi ha fatta sentire un burattino nelle tue mani”, aggiunge ancora Anna.

“Pur essendo che abbia detto che tu sia una parassita, lo penso perchè a parte svegliarti la mattina cosa fai? Dici che studi, ma hai fatto solo un esame. Ti umili da sola e hai umiliato anche me e la mia famiglia. Non sei una donna e l’hai dimostrato“, sbotta Gennaro. “Per me, in questo momento, vali meno di zero“, aggiunge Gennaro.

Visualizza questo post su Instagram “Prima ti amavo alla follia…” #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 23 Set 2020 alle ore 2:43 PDT

Il falò continua sui soldi, sui regali e sulle cose materiali che sarebbero importanti per Anna. “Con quali presupposti ti volevi sposare?”, chiede ferita Anna. “Io ti volevo sposare, ma tu non l’hai capito”, risponde Gennaro. “Io non l’ho sposato perchè avevo paura di restare chiusa in questo rapporto. Io ti chiedo scusa e chiedo scusa alla tua famiglia, ma tu il secondo giorno, invece di parlare dei nostri problemi di coppia, hai parlato di altro”, aggiunge ancora Anna.

“Dopo sette giorni con persone sconosciute, ho capito che è ora di prendere in mano la mia vita“, conclude Anna. “Lascia stare, tu sei una bravissima ragazza, ma me ne vado. Se devo rimanere per darle ragione, me ne vado. Sono io l’uomo di mer*a”, conclude lasciando il villaggio. Sarà finita davvero? “Attenzione, il viaggio nei sentimenti di Gennaro e Anna non è ancora finita”, avvisa Alessia Marcuzzi. Cosa sarà accaduto dopo il falò?