Raimondo Todaro è in ospedale dove è stato operato di appendicite: ecco cosa accadrà ad elisa Isoardi nella prossima puntata di Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro si trova in ospedale dove è stato operato per appendicite. Una nuova batosta per Ballando con le stelle 2020 che, dopo essere partito in ritardo per la poisitività al Covid di Samuel Peron e Daniele Scardina, deve fare i conti con l’ennesima battuta d’arresto. Maestro storico del programma di Milly Carlucci, Todaro ha dovuto arrendersi e sottoporsi all’intervento chirurgico. Dabato 26 settembre non potrà ballare nel corso della seconda puntata: cosa accadrà, dunque, alla sua concorrente Elisa Isoardi?

Raimondo Todaro in ospedale: Elisa Isoardi balla da sola nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2020

Elisa Isoardi ha trascorso ore di apprensione non sapendo nulla della salute del suo maestro Raimondo Todaro e del proprio futuro a Ballando con le stelle 2020. Informato dell’esito positivo dell’operazione, ha poi rassicurato tutti i fans sui social: “ù“Adesso finalmente si può andare a dormire tranquilli perché Raimondo sta bene. Sono tanto contenta. Forza Raimondo, che spavento”, ha detto la conduttrice che è tornata anche ad allenarsi all’Auditorium Rai in vista della seconda puntata.

“L’operazione è andata bene e tutto è bene quel che finisce bene, ma ovviamente dovrà affrontare una convalescenza. Stiamo cercando di vivere step by step quindi non chiedetemi con chi ballerà Elisa Isoardi sabato sera perché non lo so. Questa non è più una telenovela, ma un romanzone con più puntate”, ha ggiunto Milly Carlucci.

Sabato 26 settembre, con chi scenderà in pista Elisa Isoardi? Sarà affiancata temporaneamente da un altro maestro come è accaduto a Rosalinda Celentano che ha incantato in coppia con Tinna Hoffmann in attesa del ritorno di Samuel Peron o scenderà in pista sola? Ad anticipare ciò che accadrà sabato è Davide Maggio:

“BOOM! Ballando con la Stella: Elisa Isoardi ballerà da sola per Raimondo Todaro, seduto in pista a contemplarla”.

Todaro, dunque, sabato 26 settembre, non potrà ballare e potrà solo guardare l’esibizione di Elisa Isoardi che, al debutto, è stata difesa dal popolo del web per alcune battute sul suo peso e le sue abitudini alimentari. Dopo il tango sensuale che ha incantato tutti, cosa regalerà la conduttrice al pubblico di Raiuno?