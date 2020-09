Torta al cioccolato preparazione 5 minuti: poche calorie, sana e prelibata!

Non ci crederai ma esiste una torta al cioccolato super light che puoi preparare in cinque minuti e che possiede pochissime calorie! Scopri subito la ricetta.

Questa torta al cioccolato somiglia moltissimo a quei quadrettoni che strabordano di cioccolato americani. È fatta però con ingredienti sani, fiocchi d’avena, cacao amaro, e yogurt greco, un portento di proteine!

Una torta al cioccolato facile e senza sensi di colpa!

È una torta con un apporto calorico davvero bassissimo che potrai consumare a colazione, proporre a tutta la famiglia ma soprattutto ai tuoi bimbi, o consumare come una merenda da far portare loro a scuola oppure da mangiare al parco.

Tutti gli step che riguardano la preparazione di questa prelibata torta includono il pesare tutte le varie quantità degli ingredienti con una semplice tazza, quindi non avrai nemmeno bisogno della bilancia e in 5 minuti avrai una torta morbida ricca, sana e gustosa. Questa ricetta prevede come abbiamo detto un tempo di preparazione di soli 5 minuti per una cottura di un quarto d’ora circa e un tempo totale di 20 minuti. La ricetta include nove porzioni di torta che apportano intorno alle 30/40 cal per ciascun pezzo.

Ingredienti

Per creare questa torta fantastica avrete bisogno di 3/4 di tazza di yogurt greco 0% grassi, 1/4 di tazza con una bevanda vegetale a scelta che può essere quella di avena, quella di riso integrale, quella di soia, ma anche quelle gluten-free come ad esempio la bevanda di grano saraceno oppure di quinoa, 1/2 tazza di fiocchi d’avena, 1/2 tazza di sciroppo d’agave, un uovo, un cucchiaino raso di bicarbonato e infine un pizzico di sale.

Preparazione

Ora ci dedichiamo alla preparazione: preriscaldate il forno almeno a 200° e posizionate una piccola pirofila o ricoperta di carta forno oppure oliatela un po’. Utilizzate il votro robot da cucina oppure in una ciotola mescolate tutti gli ingredienti assieme lo yogurt, la bevanda vegetale, il cacao, i fiocchi d’avena, lo sciroppo d’agave, l’uovo, il bicarbonato, il pizzico di sale. Con la frusta mescolate energicamente oppure azionate il robot/frullatore, e lasciate agire per qualche minuto fino a che non otterrete un composto privo di grumi, bello liscio ed omogeneo.

Quando il composto della torta sarà pronto versatelo nella pirofila e livellate bene la superficie con l’aiuto di un cucchiaio, infornate per un quarto d’ora a 200° e fate sempre la prova dello stecchino a tempo ultimato per controllare che il dolce sia ben cotto oppure se abbia bisogno di qualche minuto in più.

Consigli furbi

Una volta cotto lasciatelo riposare e quando sarà completamente freddo intagliate le nove porzioni. Potete impreziosire questa torta con topping avari da spalmare in superficie ma anche con delle creme fatte in casa come quella di arachidi molto proteica ed utile per chi si allena, oppure sbriciolare la frutta secca grossolanamente o ancora, aggiungere nell’impasto molti altri ingredienti quali scaglie di cioccolato fondente, di cocco, oppure uvetta.

Il dolcificante naturale che in questo caso è lo sciroppo d’agave, può essere sostituito anche con il miele aggiungendo 3/4 cucchiai o anche con una qualsiasi sostanza zuccherina che conoscete purché sia sempre naturale.