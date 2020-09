Scopri quali sono i segni zodiacali che risultano più amabili e perché. La risposta delle stelle segno per segno.

Ogni persona ha delle caratteristiche particolari che possono renderla più o meno simpatica agli altri. A volte si tratta di modi di fare, altri di atteggiamenti che possono attirare o meno le simpatie di chi le guarda. Ci sono poi persone che riescono a farsi amare al primo sguardo ed altre che invece occorre conoscere più a fondo ma che una volta scoperte non si può più smettere di amare.

Ovviamente non stiamo parlando solo di amore sentimentale ma di quel sentimento positivo che si può o meno suscitare negli altri. Una qualità che dipende da tanti fattori e che per certi versi è influenzata anche dalle stelle. Motivo per cui, oggi, cercheremo di capire quali sono i segni più amabili dello zodiaco e cosa li rende tali.

I segni più amabili dello zodiaco

Ariete – Quelli che sanno farsi amare

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono persone dal carattere deciso ma anche allegro. Quando entrano nella vita di qualcuno hanno l’effetto di un uragano e questo aspetto tende ad attirare l’attenzione su di loro. Sempre allegri, con tante idee ed una gran voglia di fare, finiscono con il farsi amare da chiunque gli sta intorno. Si può dire che siano persone in grado di attirare in modo del tutto naturale le simpatie della gene. E con il tempo riescono a mantenere saldo l’affetto nei loro confronti grazie alla voglia di fare che trasmettono con il loro modo di vivere. Stargli accanto è quindi un’esperienza piacevole, che non vincola in alcun modo e che lascia la libertà di fare e di stargli accanto quanto si desidera. Caratteristiche che fanno di loro persone ancora più amabili e sempre molto cercate. Sopratutto da chi ha voglia di vivere esperienze nuove.

Toro – Quelli estremamente amabili

I nativi del Toro sono, senza alcun dubbio, tra i segni più amabili dello zodiaco. Il loro modo di essere sempre pacato e tranquillo, li rende benvoluti praticamente da tutti. Se a ciò si unisce il fatto che si tratta di persone che sanno sempre dire la parola giusta e mettere a proprio agio chiunque entri in contatto con loro, è facile capire il perché piacciano così tanto. Sebbene si tratti di persone molto riservate e poco disposte a legarsi davvero prima di aver conosciuto bene qualcuno, i Toro sanno sempre trattare gli altri con garbo. Spesso cercati per consigli o anche solo per semplice compagnia, non si tirano mai indietro. Ottimi compagni di vita, sanno essere amici e compagni fedeli e questo è un qualcosa che si evince anche solo guardandoli. Infine, sono così pacati da far sentire bene chiunque gli stia accanto, dando un senso di piacevole relax che è difficile riscontrare con altre persone.

Gemelli – Quelli quasi sempre amabili

I nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli sono così sopra le righe da essere, prima di tutto, delle persone che vengono notate per il loro essere originali. Spesso in grado di sorprendere gli altri, cambiano spesso umore immettendo novità diverse nella loro routine quotidiana. Un modus operandi che su chiunque altro potrebbe allontanare gli altri ma che per loro ha l’effetto opposto. Si tratta infatti di persone in grado di attrarre gli altri e di farli appassionare al loro modo di essere. Il loro modo di fare spesso emotivo fa poi il resto. Tanto da spingere chiunque li frequenti ad affezionarsi a loro. Un affetto che porta a sopportarne anche i momenti in cui il loro modo di agire potrebbe far perdere la pazienza a chiunque. Salvo rari casi e fatta eccezione per quelle persone che proprio non sopportano chi tende a cambiare spesso idea, i nativi del segno risultano quindi essere quasi sempre amabili.

Cancro – Quelli notoriamente amabili

Se ci si dovesse basare su quanto si sa di ogni segno dello zodiaco, si potrebbe dire che i nativi del Cancro sono uno dei segni più amabili. La loro dolcezza e i modi sempre gentili con i quali trattano gli altri ne fanno infatti persone molto apprezzate e ben viste da tutti. Nella realtà, però, le cose sono un po’ diverse. I nativi del segno sono infatti spesso poco avvezzi a mantenere a lungo il loro carattere gentile. E tante volte finiscono con il tirar fuori un caratterino che non è sempre facile apprezzare. Sebbene all’apparenza siano le persone più dolci dello zodiaco si può quindi dire che conoscendoli più a fondo il parere può cambiare anche radicalmente. Il loro essere amabili resta quindi molto superficiale, portando chi ha a che fare con loro a ricredersi il più delle volte.

Leone – Quelli amabili in base ai contesti

Se i nati sotto il segno zodiacale del Leone sono così solari da attirarsi le simpatie di tutti, le cose tendono a cambiare un po’ quando ci si riferisce al loro essere amabili. I nativi del segno sono infatti diversi in base ai contesti in cui si muovono. Così, se tra parenti ed amici possono mostrarsi così gentili e disponibili da essere facilmente amati, le cose cambiano del tutto (o quasi) quando si trovano in ambito lavorativo o in contesti in cui ciò che gli preme maggiormente è farsi valere. In determinate circostanze il loro essere combattivi li porta infatti a tirar fuori gli artigli. Cosa che, per ovvi motivi, li rende molto meno amabili del solito, specie da chi non apprezza il loro modo di fare. Per questo motivo, nonostante le premesse, i nativi del segno non possono essere considerati tra i segni più amabili dello zodiaco. Al contrario si fermano all’incirca nella media, scendendo ancora più giù qualora ci

si volesse soffermare esclusivamente sui rapporti lavorativi.

Vergine – Quelli non sempre amabili

I nativi della Vergine sono ricchi di qualità che tendono a giocarsi spesso male a causa dei loro atteggiamenti. Il voler sempre giudicare gli altri, il pensare in negativo ed il puntualizzare costantemente ogni più piccolo errore venga commesso, li rende spesso poco simpatici e di conseguenza difficilmente amabili. Un vero peccato se si pensa che di base avrebbero tutte le capacità per farsi apprezzare. Capacità che si ostinano a tenere da parte per continuare a proporre dei modi di fare che oltre a non dargli risultati allontanano la gente. Per fortuna, chi li conosce bene riesce a guardare oltre e a coglierne gli aspetti positivi, amandoli anche per coloro che non lo fanno. Detto ciò, si tratta di segni che se sapessero gestire meglio i loro difetti potrebbero ottenere molto di più dalle persone con le quali si relazionano.

Se vuoi scoprire quali tra gli altri sei segni dello zodiaco sono i più amabili, clicca su successivo.