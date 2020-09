Il piano per affrontare l’autunno senza deprimersi

L’autunno è alle porte e spesso questo periodo crea cambi di umore e fa sentire cupi e nostalgici. Scopri cosa fare per non perdere la motivazione.

L’autunno sta arrivando, non farti cogliere dalla depressione tipica del cambio di stagione. Metti in pratica il piano destress, in soli 10 minuti renderai le tue giornate piene di sole e buon umore anche in autunno.

Piano di attacco per iniziare l’autunno senza stress

conosci te stesso e sai bene come reagisci tendenzialmente ai cambi di stagione. Se sei tta quelle persone che vovono questo cambiamento con difficoltà e cali di energia e motivazione ripensando alle giornate estive sempre più lontane e al freddo che si avvicina abbiamo un piano di attacco che ti farà vivere questo inevitabile “passaggio” da una stagione all’altra senza troppi traumi.

Ecco il nostro piano, tutto quello che devi fare è attenerti alle nostre indicazioni:

1 – Regalati un piacere al giorno

Abbiamo parlato dell’importanza di continuare a coccolarci anche a vacanze finite, aggiungi queste coccole alla tua lista del giorno delle cose da fare. Un momento di piacere tutto tuo è quanto di meglio tu possa fare per concludere la giornata in bellezza anche se fuori piove e il tempo è grigio.

2 – Pulisci il tuo comodino

Ti sembrerà strana questa richiesta eppure pensa: il comodino è la prima cosa che vedi quando apri gli occhi la mattina. Un comodino disordinato mette disordine anche a livello mentale, se a questo aggiungi le nuvole fuori dalla porta il risuktato potrebbe essere una pessima giornata. Assicurati di riordinare l’ambiente in cui vivi. Accanto al tuo comodino potresti creare un piccolo spazio zen, solo a guardarlo ti sentirai rilassato. Un comodino perfetto deve ospitare pochi oggetti: una lampada, un libro, una foto che ritrae un momento gioioso… niente altro. Scopri perchè da oggi dovresti lasciare un limone sul comodino mentre dormi.

3 – Riscopri il piacere di bere tè e tisane

Con il caldo abbiamo abbandonato il conforto del tè. La sera una buona tisana fornisce un momento di puro relax rigenerante. Rendi questo momento un rituale di piacere quotidiano, mentre ti riscalda l’anima senti che ti fa bene al cuore soprattutto se condividi questo piacere con chi ami.

4 – Passeggia

Riscopri il piacere ed i benefici del contatto con la natura. Fai un passo dietro l’altro, anche piccoli tragitti. Evita di restare chiuso in casa e di appollaiarti sul divano al primo cenno di cambio climatico. Unisci i benefici della passeggiata a quelli della musica, indossa le cuffie e vai. Queste passeggiate avranno effetti positivi anche sulla qualità del tuo sonno e cme in un circolo vizioso più dormirai bene più ti sveglierai di buon umore.

5 – Organizza cene con gli amici

D’estate tu e i tuoi amici vi riunivate spesso a chiacchierare sulla terrazza mentre sorseggiavate qualcosa di fresco. Niente vi vieta di continuare a vedervi spesso, cambiate solo l’ambiente, dalla terrazza al salotto. Organizzate un apericena o una cenetta per accogliere l’autunno con spensieratezza. Non isolarti, il calore umano ti stimolerà. Ovviamente ricorda che il COVID-19 ti invita ad essere prudente, invita poche persone per volta ed evitate gli abbracci. Per il menu della cena ecco una selezione delle nostre migliori ricette autunnali: dalla zucca alle castagne, i cibi sani in cucina.

6 – Cucina piatti che ti ricordano la tua infanzia

Cucinare e assaporare i piatti che mangiavi da bambino ha un effetto Madeleine sul tuo umore. Come diceva Proust certi piatti sono pieni di ricordi e il loro gusto e il loro profumo ti fa rivivere quelle emozioni. Riattivare la tua memoria olfattiva è un modo semplice ma efficace per farti sentire bene.

7 – Rallenta



Ricordati di non andare sempre a mille. Probabilmente sei rientrato da poco dalle vacanze; cerca di preservare quello stato d’animo rilassato. Non fissare troppi impegni e appuntamenti in un solo giorno, dilaziona tutto e ricordati di ritagliarti quei pochi minuti per la tua passeggiata. NL’obiettivo è quello di tenere lo stress il più lontano possibile.

8 – Crea il tuo bozzolo personale



I bambini quando sentono di avere bisogno di uno spazio e di un momento tutto loro si rifugiano sotto la loro tenda o nel loro armadio. Lo facevamo anche noi da piccoli, stavamo li a guardare i nostri libri con il nostro gattino e la sensazione era magica. La tua casa nasconde sicuramente un posticino che fa al caso tuo, una lavanderia dove “rifugiarti” quando hai bisogno di rilassarti o di riordinare i pensieri. Se la tua casa è piccola metti una coperta sopra il letto o una poltrona davanti ad una finestra, il tuo morale ti ringrazierà.

9 – Fai un bagno



Un bagno rimette al mondo. Immaginate la sensazione piacevole di immergervi dentro l’acqua calda. L’acqua ha benefici terapeutici, quando è calda rilassa i muscoli e allevia qualsiasi tensione. Concedetevi un momento di relax in vasca e stateci tutto il tempo che volete. Scopri tutti i benefici di una pausa in vasca

10 – Immergiti … in un libro o in una serie televisiva

Non ti stiamo dicendo di oziare ma di arrenderti alla fantasia grazie a libri e serie tv potrai vivere in un mondo che non è tuo! Le storie degli altri ti rapiranno e mentre sarai concentrato su quelle le tue preoccupazioni saranno sempre più lontane.