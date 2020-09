Grave lutto per Sylvester Stallone: la madre del divo di Hollywood, Jackie, è morta nel sonno a 98 anni: l’annuncio del fratello dell’attore.

Grave lutto per Sylvester Stallone. La madre dell’attore, Jackie, è morta a 98 anni. Ad annunciarlo è stato il fratello minore del divo di Hollywood, Frankie, che con un lungo post su Instagram ha ricordato chi è stata la madre. La signora Jackie si è spenta nel sonno. “Era una donna eccezionale e fuori dal coro. Mi mancherai per sempre, mammina“, ha scritto Frankie Stallone.

Morta la madre di Sylvester Stallone: “Era una donna straordinaria”

Con una serie di foto di ieri e di oggi tra cui anche questa che vedete qui in alto, Frankie Stallone, fratello di Sylvester, ha annunciato la morte dell’adorata madre con un lungo post in cui ha ricordato chi è stata la signora Jackie in tutta la sua vita.

“Era la madre di quattro figli, Tommy, Sylvester, Frankie e la mia defunta sorella Toni Ann. Era una donna straordinaria, si allenava ogni giorno piena di coraggio e senza paura. Era difficile non piacerle, era una persona molto eccentrica e appariscente. Nata il 29 novembre 1921, ha vissuto il proibizionismo, la depressione e la seconda guerra mondiale. Parlavo per ore con lei degli anni 20, 30 e 40, è stata una lezione di storia, la sua mente è rimasta affilata come un rasoio fino all’ultimo” ha scritto il fratello di Stallone.

“Aveva sette nipoti e tre pronipoti. Mio fratello Sylvester si è preso cura di lei come una regina per tutta la vita. Mi mancherai per sempre mammina“, ha aggiunto il figlio della signora Jackie, profondamente colpito dal dolore per la grave perdita.



Se Gabriel Garko ha detto addio al suo adorato Othello, la famiglia Stallone ha detto addio alla signora Jackie.