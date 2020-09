Ginnastica dolce: esercizi da fare a casa semplici, per principianti

Esiste una ginnastica che puoi fare senza problemi a casa tua e che ti farà sentire subito meglio. Scopri con noi la ginnastica dolce, i suoi benefici, e tutti gli esercizi che puoi praticare quotidianamente.

Con il termine ginnastica dolce si identifica una attività fisica che si può svolgere sia in palestra che all’aperto, ovviamente sempre sotto la guida di un istruttore. È un’attività a bassa intensità, chi non soffre di particolari patologie può esercitarla anche in casa propria sempre dopo aver consultato ovviamente uno specialista.

Ginnastica dolce: un’attività ricca di benefici

Per praticare la ginnastica dolce non avrete bisogno di specifiche attrezzature, vi basterà un semplice tappetino da yoga. È una ginnastica indicata anche per le persone più anziane, che prevede degli esercizi eseguiti mediante movimenti molto lenti, graduali, a basso impatto.

Le sedute di ginnastica dolce sono soft e sono utilissime per avvicinare all’attività fisica regolare e costante tutte le persone che conducono uno stile di vita piuttosto sedentario. La cerchia di persone alle quali è destinata questa tipologia di attività sono pressoché le persone anziane, tutti coloro che hanno dei problemi di tipo ortopedico e non possono eseguire gli sport tradizionali, per le donne in gravidanza, e per tutte le persone che vogliono includere nella loro settimana tipo delle sedute che conferiranno al corpo uno stato generale di benessere senza troppo stress fisico.

Distensione, rilassamento, consapevolezza del proprio corpo

La ginnastica dolce rientra anche nella nella tua sfera psicofisica nonché sociale. Spesso e volentieri la vita odierna, di tutti giorni, fatta di lavoro, di famiglia, di attività culturali e sportive e molto altro genera uno stress non indifferente al quale sei sottoposta inconsapevolmente. Tutto ciò tende a sfruttare le tue risorse energetiche rischiando poi di esaurirle.

Ecco che interviene un’attività motoria come la ginnastica dolce che può apportare dei notevoli benefici in tal senso, proprio perché il pilastro è un lavoro dolce e cosciente su se stessi. La ginnastica è basata su un rilassamento, incentrata sulle sensazioni personali, sulla respirazione, sulla distensione. L’obiettivo principale è quello di cercare di armonizzare tutte le parti del corpo nella sua totalità, senza sottoporlo a sforzi esagerati e utilizzando appieno il tuo potenziale sia fisico che psichico.

Questa ginnastica ti aiuterà ad allentare tutte le tensioni quotidiane che sei costretta a sopportare e inoltre riuscirai a riappropriarti della tua fisicità.

Semplici esercizi di ginnastica dolce

La ginnastica dolce viene spesso erroneamente associata agli anziani o esclusivamente a persone che hanno problemi ortopedici. Invece, si adatta a tutte le persone, come abbiamo detto, sedentarie, che sono costrette per molte ore consecutive dietro a una scrivania e di fronte ad un computer.

Andremo a vedere quanto movimenti lenti e progressivi senza scatti di potenza possono portarti a godere di moltissimi benefici. Non dimentichiamo, che alla base, praticare una qualsiasi attività fisica equivale a benessere ed equilibrio psicofisico.

Prima di iniziare a praticare questa mini seduta fatta di esercizi molto semplici riscaldati. Ti basterà eseguire una corsa sul posto di cinque minuti, poi dedicati ad uno stretching aerobico per preparare i muscoli all’attività.

Esercizi addome, braccia, gambe e schiena