Fulvio Abbate, subito dopo la diretta del GF Vip, ha ammesso di non sopportare Tommaso Zorzi. “Per poco non lo mando a quel paese”

Tutto si può dire tranne che quella di ieri sia stata una diretta tranquilla del GF Vip. Quasi al termine della puntata, c’è stato un acceso confronto tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. I due, come durante il corso della settimana, se ne sono detti di tutti i colori. O meglio: lui ha avuto l’opportunità di esprimere i suoi concetti, mentre lei è stata messa a tacere, senza darle la possibilità di poter esprimere, giusto o sbagliato che sia, il suo pensiero.

Ma non solo, la modella si è beccata perfino la furia di Alfonso Signorini in diretta, che l’ha accusata di essere una maleducata. Questo momento non è piaciuto ad alcuni concorrenti del reality show. In particolar modo allo scrittore Fulvio Abbate, che al termine della diretta si è sfogato con Matilde Brandi, confidando di non provare particolare simpatia per Zorzi per ciò che era successo poco prima.

“Non mi piace quello che sta venendo fuori” ha ammesso l’intellettuale della casa. “Si sta esaltando la condotta di un personaggio negativo e questo non mi piace” ha spiegato senza troppi giri di parole. “Non sopporto Tommaso, è prepotente“ ha aggiunto. “E’ anche presuntuoso, supponente” ha concluso Fulvio Abbate contro Tommaso Zorzi al GF Vip per poi andare nello specifico sullo scontro con Francesca Pepe.

Fulvio Abbate dopo la diretta del GF Vip ammette: “Per poco non lo mandavo a quel paese”

Fulvio Abbate non ha fatto di certo mistero di non apprezzare la figura di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, anche se lui ha fatto breccia nel cuore del pubblico da casa, ma lo scrittore sembra pensarla in maniera radicalmente opposta.

“Ci sono tante cose che non mi piacciono di lui” ha spiegato lo scrittore sull’influencer, che soltanto ieri è rientrato nella casa dopo alcuni accertamenti medici. “Lui è una persona molto invadente ed è una cosa che non riesco proprio a tollerare” ha proseguito Fulvio.

“Ma vogliamo parlare della sua discussione con Francesca?” ha poi chiesto in maniera retorica. “Ha le manie di protagonismo. Per poco stasera non lo mandavo a quel paese!“ ha concluso Fulvio Abbate, che dopo poco la fine della diretta di ieri con Alfonso Signorini ha scoperto di essere stato mandato in nomination dai suoi compagni. Il pubblico da casa sceglierà di salvarlo?

Come anticipato, una puntata difficile quella di ieri al GF Vip che, oltre alle tantissime discussioni e chiarimenti avvenuti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia, ha visto anche la squalifica di Fausto Leali dal gioco. Il concorrente è stato costretto ad abbandonare il programma a causa delle parole razziste utilizzate nel corso della settimana.