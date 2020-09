Lutto per Gabriel Garko che, su Instagram, dice addio al suo adorato cavallo Othello: “Se ne è andato un pezzo del mio cuore”.

Lutto per Gabriel Garko con la commovente foto che vedete qui in alto ha detto addio al suo adorato cavallo Othello, compagno di vita e di tantissime belle avventure. “Questa notte è andato via un pezzo del mio cuore…….. fai buon viaggio Othello, e grazie”, ha scritto Garko nella didascalia in cui bacia con amore il suo Othello che resterà per sempre nel suo cuore.

Un messaggio toccante quello dell’attore che ha ricevuto e sta continuando a ricevere l’affetto dei suoi fans, consapevoli di quanto sia difficile dire addio ai propri animali con cui, nel corso degli anni, nasce un legame indissolubile.

Gabriel Garko e l’amore per gli animali

Quello di Gabriel Garko per gli animali è un amore incondizionato. L’attore, infatti, trascorreva le sue giornate non solo con Othello, ma anche con i cani con si mostra spesso sui social.

“La passione per i cavalli l’ho sempre avuta sin da quanro ero bambino, a casa mia, nel torinese, vivevo con tantissimi animali di tutti i tipi e quando ero piccolino ho avuto dei conigli e anche una capra, non non un cavallo”, raccontava nel 2013 ai microfoni del portale Tutto Dressage. Da adulto, non ci ha più pensato per un po’ fino a quando non è scoppiato nuovamente l’amore.

“Con Othello è esplosa questa passione enorme che è sempre stata lì silente“, raccontava ancora Garko che ha così cominciato ad alimentare la sua passione non nascondendo di voler vedere più considerazione nei confronti di sport come l’equitazione perchè “è uno sport meraviglioso per il rapporto che si va a creare con l’animale”.

Quel rapporto che l’attore aveva con Othello a cui ha dovuto dire addio la scorsa notte consapevole di aver trascorso degli anni stupendi con lui che resteranno per sempre nel suo cuore.

“Se Othello avesse potuto scegliere un amico tra tanti, avrebbe scelto sempre te”, “Un dolore forte e acuto che solo chi ha la fortuna di condividere la propria vita con queste anime può capire”, “Un grandissimo abbraccio da parte mia!! Hai regalato ad Otello una vita stupenda colmandolo di tante attenzioni ed affetto..non avrebbe potuto chiedere di meglio”, sono alcuni dei commenti dei fan.