Filetti di merluzzo ai pomodorini: secondo piatto velocissimo

I filetti di merluzzo ai pomodorini, un secondo piatto velocissimo da preparare gustoso ma soprattutto sano, ricco di omega 3, ideale anche per i bambini.

Un secondo piatto velocissimo da realizzare ma pieno di gusto e soprattutto sano: i filetti di merluzzo ai pomodorini. Una ricetta che piacerà a tutta la famiglia e che conquisterà i palati di grandi e piccini.

Ricco di omega 3, vitamine e sali minerali come fosforo, iodio, ferro e potassio, il merluzzo è un elemento appartenente al primo gruppo fondamentale degli alimenti. Un pesce sano e buono fornisce poche calorie, adatto quindi anche nella diete ipocaloriche.

Essendo però anche molto leggero è ideale per anziani e bambini. Scopriamo la ricetta facile e veloce arricchita con olive e capperi.

L’idea per un secondo piatto velocissimo da preparare: i filetti di merluzzo ai pomodorini

Se cerchi un’idea per un secondo piatto semplicissima da realizzare ecco i filetti di merluzzo ai pomodorini, olive e capperi. Una ricetta dal sapore tipicamente mediterraneo ideale per un pranzo veloce o una cena super leggera.

Questo piatto si potrà realizzare con dei filetti di merluzzo freschi o con un prodotto decongelato. È chiaro che la qualità delle materie prime farà sempre la differenza. Scopriamo come si prepara questo secondo delizioso e ricco di gusto.

Ingredienti per 4 persone

500-600 g di filetti di merluzzo

250 g di pomodorini ciliegini

2 cucchiai di capperi

80 g di olive nere denocciolate

1 spicchio d’aglio (opzionale)

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

vino bianco mezzo bicchiere

olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione

Mettiamo in una padella lo spicchio d’aglio in camicia con un giro d’olio extra vergine d’oliva e i pomodorini, precedentemente tagliati a metà, e facciamo cuocere per qualche minuto. Se non gradito evitiamo l’aglio. Proseguiamo introducendo nella padella i capperi dissalati e le olive denocciolate divise in due.

Quindi aggiungiamo i filetti di merluzzo ricoprendoli con un po’ di sughetto fatto dai pomodorini. Dopo un paio di minuti di cottura per lato sfumiamo con mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo andare a fiamma vivace.

Dopo altri due-tre minuti giriamo ancora facendo attenzione a non rompere i filetti quindi aggiustiamo di sale e pepe e infine decoriamo con del prezzemolo tritato fresco.

A questo punto spegniamo il fuoco e impiattiamo. Serviamo i filetti di merluzzo ancora caldi con un giro di olio a crudo.

Scopri anche la ricetta del fish and chips a base di merluzzo.