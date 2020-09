Dimmi cosa mangi e ti dirò che tipo di amante sei

Dimmi cosa preferisci mangiare e ti dirò cosa rivelano le tue scelte culinarie sul tuo modo di stare in coppia e come ami il tuo partner.



Mangiare è un’esperienza sensoriale, è un pò come fare l’amore solo che invece di usare il corpo usiamo le papille gustative. Le nostre scelte, di qualsiasi tipo ci forniscono importanti indicazioni sulla nostra personalità, anche le tue preferenze a tavola sono rivelatorie.

Scopri cosa rivelano del tuo modo di amare tutte le tue preferenze in fatto di cibo.

Dimmi come mangi e ti dirò come ami

Se ti chiedessi di scegliere un frutto, quale mangeresti?

a- una mela

b- una papaia

c- una fragola

Ora scegli una verdura

a- un asparago

b- una carota

c- broccoli

Scegli una bevanda alcolica



a- un rum e coca cola

b- una birra

c- un cocktail

Scegli un antipasto



a- un’insalata con formaggio di capra e anatra con salsa agli agrumi

b- verdure gratinate

c- bastoncini croccanti di formaggio, ketchup

Scegli una portata



a- quaglia su un letto di ribes e funghi

b- uno spiedino di pollo alla griglia, servito su un letto di riso e salsa all’ananas

c- pasta al pomodoro con basilico fresco e parmigiano grattugiato

Scegli una portata di pesce



a- gamberetti alla piastra

b- aragosta

c- ostriche fresche con succo di limone e sale

Scegli un dessert



a- una torta

b- un tiramisù

c- una fonduta di cioccolato

Scegli una destinazione culinaria …

a- California

b- Italia

c- India

Scegli un’esperienza di gusto …

a- tu, io e un intero frigorifero

b- mangiare è già un’esperienza

c- champagne, fragole e panna montata

Mangiare è …

a- un bisogno vitale

b- una scoperta

c- un piacere

Risultato del test

Sei hai dato più risposte A:

Sei passivo e romantico

In amore sei una persona passiva e romantica. Non hai molta iniziativa ti piace essere sorpreso più che impegnarti nel sorprendere. Cerchi una relazione felice più che una relazione passionale.

Condividere dei sentimenti è di gran lunga più auspicabile per te del contatto fisico. Per conquistarti basta lasciarti parlare, dopo ore di conversazione sarai finalmente pronto a lasciarti andare. Quando fai l’amore con una persona ne sei innamorato, è una questione di comunione di sentimenti, un rapporto spirituale che va oltre la mera attrazione fisica.

Questo non significa che non senti di dover soddisfare i tuoi bisogni sessuali. Quando ti innamori desideri intimamente il tuo partner. Solo che non sei il tipo di persona che si lascia trasportare, una notte e via non fa per te. Una relazione stabile va di pari passo con una vita sessuale attiva, cedere ad una tentazione per te non apporta alcun beneficio.

Desideri che tutto scorra sempre come un fiume tranquillo e non sopporti le complicazioni di nessun tipo.

Sei hai dato più risposte B:

Sei molto estroverso e appassionato

Sei il tipo di persona che si innamora al primo sguardo e corri troppo. Finisci sempre per bruciare le tappe. Hai una passione travolgente ma passa tanto velocemente quanto ci mette ad esplodere, sei come un fuoco di paglia. Per te la sessualità gioca un ruolo chiave nella coppia quindi prima di iniziare un relazione ti assicuri che siate allineati in questo senso. Difficilmente quando corteggi una persona esce fuori il tuo romanticismo, ma la tua passione emerge tempestivamente, mostrando la tua natura focosa.

Ti piace sedurre e conquistare come un vero predatore. Un’arma che giochi spesso è l’ironia, sei simpatico e strappi buoumore, ami intrattenere e questo ti rende molto apprezzato.

Sei hai dato più risposte C:

Sei sensuale!

Sei il tipo di persona che differenzia la sensualità dalla sessualità, sei attratto dall’atto fisico più che dalla passione. Quando entri in contatto intimamente con una persona istauri un rapporto di sicurezza e ti addentri in un discorso esplorativo in cui le sensazioni hanno la precedenza su tutto. All’interno della relazione questa attitidine ti porta ad avere una grandissima fantasia e un’energia sessuale fuori dall’ordinario. La tua unica pecca è che difficilmente riesci ad intrattenere relazioni d’amore a lungo termine. Sei una persona tanto affettuosa quanto brutale, hai un temperamento nervoso e smani quando viene toccata la tua libertà, inoltre ami flirtare più di ogni altra cosa.

Il tuo obiettivo non è stare bene con qualcuno e creare un futuro insieme, è solo cercare la persona con la quale hai la corrispondenza perfetta, un bisogno emotivo che ti spinge ad entrare ed uscire da una relazione all’altra. Alla fine ti sentirai solo molto confuso, riguardo al tipo di persona che vuoi veramente al tuo fianco. Quando sei innamorato ami il contatto col partner e passi ore ad accarezzare la sua pelle e a baciarlo.

Questo test non ha validità scientifica, il suo unico scopo è quello di intrattenere