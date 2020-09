Cibi scaduti: scopri quando puoi continuare a mangiarli

La scadenza nei cibi è di vitale importanza. Ma a volte può essere posticipata dipendentemente dall’alimento in questione. Scopriamo quando possiamo continuare a mangiare un cibo scaduto e quale.

Lo spreco alimentare, soprattutto negli ultimi tempi, è un problema importante. Lo è non solo perché ci allontana dal risparmio economico, ma il dato allarmante richiama più che altro tutte le persone che soffrono la fame nel mondo.

Cosa ci permette di continuare a mangiare prodotti scaduti

La data di scadenza è riportata su quasi tutti i prodotti alimentari che acquistiamo ogni giorno al supermercato. Troviamo sulle etichette una doppia dicitura, a volte una a volte l’altra: “da consumarsi entro il” e “da consumarsi preferibilmente il”.

Quest’ultima dicitura sta ad indicare il termine minimo di conservazione e viene applicata più che altro ai cibi secchi oppure in scatola. Tutti gli alimenti freschi invece, come uova, latte, carne, pesce riportano delle date di scadenza esatte e improrogabili.

L’accorgimento però non dipende molto dalla natura degli alimenti, che siano freschi o secchi, molti, possiamo consumarli per un tempo che va oltre la data di scadenza riportata sulla confezione. L’unica attenzione realmente importante e da non sottovalutare è quella di visionare l’aspetto dell’alimento in questione, poiché sia all’olfatto che all’aspetto dovrà risultare come l’alimento originario e non emanare odori sgradevoli.

Quali sono questi alimenti? Puoi mangiarli dopo la scadenza

Il latte , che molti di noi consumiamo al mattino, può essere consumato fino ad un massimo di due giorni oltre la data di scadenza.

C'è un discorso da fare anche per quanto riguarda i formaggi, infatti quelli a pasta molle come ad esempio la ricotta, la mozzarella, lo stracchino, il formaggio spalmabile resistono circa due o tre giorni dopo essere scaduti, mentre invece per tutti i formaggi stagionati aventi un pH molto meno neutro rispetto a quelli freschi, sono anche meno a rischio rispetto all'assimilazione di eventuali batteri.

La mossa più importante da mettere in pratica che riguarda le uova è poi però la cottura, infatti queste dovranno essere obbligatoriamente cotte alla perfezione. Poiché, per le uova, il rischio di contrarre la salmonella è sempre dietro l’angolo. La cottura dovrà essere a temperatura alta per evitare qualsiasi tipo di intossicazione alimentare.

E ancora…

Anche la pasta mantiene una lunghissima conservazione infatti può essere commestibile anche fino a tre mesi dopo la data di scadenza.

Il pesce in scatola come ad esempio il salmone, ma soprattutto il tonno, possono essere consumati fino a uno o due mesi dalla data di scadenza.

Panettoni, pandori e colombe possono essere consumati per altre due settimane rispetto la data di scadenza che comunque è molto lunga poiché si protrae per addirittura 45 mesi.

Esistono infine degli alimenti che non hanno alcuna data di scadenza riportata sulla confezione come ad esempio le bevande alcoliche, l’aceto, il sale, lo zucchero.