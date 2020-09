Buone notizie per tutti i tifosi della Juventus ma anche per i fan della coppia Morata-Campello! Alvaro Morata ed Alice Campello tornano a casa.

Un’assenza non proprio corta, la loro!

Quattro anni lontani da casa, passati per lui in squadre certo non da poco: prima il Chelsea e poi l’Atletico Madrid.

Ma, si sa, al cuor ed al calcio mercato non si comanda.

Soprattutto leggendo la didascalia di questa foto, postata il 20 Luglio: “Un giorno di pausa prima di ritornare, con un desiderio incredibile per quello che verrà“.

Una semplice e dolcissima dedica al futuro della sua famiglia o forse i due prevedevano già il ritorno in Italia?

Certo è che con il fallimento della trattativa per Suarez, si è aperta di colpo la possibilità per Alvaro di ritornare ed i coniugi Morata-Campello non se lo sono fatto ripetere due volte.

Alvaro Morata e Alice Campello tornano a Torino: la Juventus li aspetta

Indimenticabile, per i tifosi juventini, la lettera che nel 2016 l’attaccante pubblicò sui social, salutando tutti coloro che facevano parte della Juve.

Dai magazzinieri ai cuochi, dai colleghi giocatori agli allenatori Alvaro aveva salutato proprio tutti, ringraziando commosso per l’opportunità di crescita che gli avevano regalato.

L’attaccante spagnolo è, infatti, atterrato proprio poche ore fa ed adesso si sta sottoponendo alle visite mediche di rito prima della firma del contratto.

Le indiscrezioni sul possibile motivo del ritorno sono tante ma una motivazione che sembra sicura è quella del cuore.

La moglie, Alice Campello, da tempo sognava il ritorno nel Bel Paese, a Venezia dov’è nata e cresciuta.

I due, infatti, hanno una famiglia bella grande: i gemelli Leonardo ed Alessandro, secondo le indiscrezioni già iscritti ad un asilo italiano, ed il piccolo Edoardo in arrivo.

Niente di strano, quindi, nel fatto che volessero ricongiungersi ai nonni ed alla famiglia di lei, per stare vicini visti anche gli sviluppi spaventosi degli effetti del Covid-19.

Alvaro Morata, poi, sognava il ritorno alla Juventus probabilmente già dal giorno in cui si era trovato a doverla lasciare.

La Juventus, comunque, non ha avuto facile in questi ultimi anni! Prima lo scudetto di Sarri guadagnato tra le critiche e poi il cambio di guida, con Pirlo, che per ora sembra essere positivo.

Il calciatore spagnolo torna al suo club del cuore, in prestito oneroso di un anno: vedremo cosa succederà fino alla prossima stagione.

Anche la società, comunque è emozionata di rivederlo, tanto che ad accoglierlo (oltre ai tifosi, immancabili, presenti all’aeroporto a mezzanotte) è arrivato anche il tweet del profilo ufficiale bianconero:

Insomma, la notizia del ritorno non può che essere felice per la coppia, già di casa in Italia!

Per Alice il ricongiungimento con i familiari ma anche con gli amici e le amiche di sempre.

Tra le tante personalità spicca anche Georgina Rodriguez, la famosissima Lady Ronaldo.

Le due modelle, infatti, sono amiche e non perdono occasione per vedersi: una connessione in più per le due coppie che si troveranno molto unite fuori e… dentro il campo!