Adua Del Vesco fa una confessione choc a Massimiliano Morra durante un confronto nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Confronto a cuore aperto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Durante la notte, soli in giardino, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, i due attori nonchè ex fidanzati, hanno deciso di parlarsi e confrontarsi. Adua e Morra, però, non hanno parlato della loro storia d’amore, ormai finita, ma di un’esperienza negativa vissuta da entrambi in passato e che li ha segnati tantissimo. Adua, mentre racconta le proprie emozioni, confessa di aver pensato di non voler più vivere rimpiangendo gli anni che non ha vissuto con la sua famiglia.

Adua Del Vesco a Massimiliano Morra: “Non volevo più vivere”. La confessione choc al Grande Fratello Vip 2020

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che in diretta si sono abbracciati, non entrano nei dettagli, ma dai video pubblicati su Twitter dagli utenti che hanno seguito in diretta la conversazione, fanno intuire di aver vissuto un’esperienza traumatica per entrambi. Senza fare nomi, infatti, gli attori fanno riferimento ad un personaggio che li avrebbe manipolati. “Tu credi nell’energia negativa? Io sono convinta che lui sia Lucifero, è il Male supremo. Dopo questi avvenimenti l’ho percepito ancora di più. A volte ti capita di sognarlo, è come un’energia negativa“, afferma Morra.

Adua, dall’altra parte, rimpiange tutti gli anni che ha trascorso lontana dalla sua famiglia a causa di quest’esperienza. “Niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Quegli anni, quei momenti non me li darà più indietro nessuno”, ammette la Del Vesco con gli occhi luci.

“Se tu sei quella sei, e penso che sei contenta di come se, lo devi a quello. Oggi studi teologia, ti stai godendo il tuo ragazzo a Milano“, la rincuora Morra.

Ma quindi lei a causa dell’innominabile non poteva vedere né la sua famiglia né stare con il suo ragazzo?#GFVIP pic.twitter.com/Urrf6iadm7 — 🌙Francesca △⃒⃘ (@inWinterfell__) September 22, 2020

L’attrice, poi, confessa di essere stata sul punto di non voler più vivere. “Io a un certo punto non volevo più vivere. Non ce la facevo più“, ha aggiunto.

Anche per Morra, tuttavia, quel periodo è stato davvero complicato: “L’ultimo periodo è stato per me il peggiore. Era diventata una cosa improponibile”, dice Morra. “Mi dispiace Massi”, risponde Adua. “Ricordi quello che è successo, quel gesto per cui tu giustamente tu ti sei arrabbiata? Io ricevevo telefonate, istigazioni… Io ho detto basta, chiudiamo il capitolo. Tu non hai idea della cattiveria di quella persona”, aggiunge ancora l’attore.



“Io non volevo più vivere”

“mi dispiace Massimo”

“Io vorrei giustizia” IO VOGLIO OGNI SINGOLO DETTAGLIO DI QUESTO THRILLER #GFVIP pic.twitter.com/vRJBIDKGB2 — 🌙Francesca △⃒⃘ (@inWinterfell__) September 22, 2020

Infine, Adua svela di essere scappata e di essersi salvata probabilmente, grazie al gesto di una persona a lei vicina. “Io ne sono scappata di notte, di nascosto. Se rimanevo lì facevo la sua fine, te lo dico sinceramente. Non sai quello che ho passato, ero completamente sola. Lui ha liberato me, altrimenti forse io non stavo qua”.

“Io da li poi me ne sono scappata, di notte, di nascosto”

“se rimanevo la facevo la sua fine”

“Io avevo paura per te perché ti conosco”

“non lo sai quello che ho passato, ero veramente sola”#GFVIP pic.twitter.com/TlbTrUYdM8 — 🌙Francesca △⃒⃘ (@inWinterfell__) September 22, 2020

Quello tra Adua e Morra è stato un confronto pacifico e che ha incollato davanti alla tv tantissimi utenti di Twitter.