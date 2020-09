Tommaso Zorzi è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 poco prima della diretta della terza puntata: “Devo prendere un determinato antibiotico”.

Sospiro di sollievo per Tommaso Zorzi che è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 poco prima della diretta della terza puntata del reality show. L’influencer era stato portato fuori dalla casa la scorsa notte a causa della febbre alta. Dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, Zorzi è rientrato in gioco e questa sera parteciperà regolarmente alla diretta con Alfonso Signorini, Pupo e Antonella Elia.Ma come sta adesso Zorzi? A raccontare cos’è successo è stato lo stesso Tommaso ai compagni, molto preoccupati per lui.

Tommaso Zorzi torna al Grande Fratello Vip 5: “Mi hanno fatto gli esami del sangue”

E’ stata una settimana intensa per Zorzi che, dopo aver lasciato una prima volta la casa per essere condotto in ospedale e sottoporsi ad un nuovo tampone, l’influencer ha trascorso le ultime 24 ore lontano dalla casa. Gli autori, di fronte alla febbre alta che, la scorsa notte è arrivata a 39, hanno deciso di portarlo in un luogo isolato per fargli ricevere tutte le cure del caso.

Sono state ore difficili per Tommaso che, ai compagni, ha raccontato di aver vissuto delle ore difficili al punto da aver pensato più volte di abbandonare definitivamente il gioco. “Sai quante volte ho detto datemi i fogli, firmo e vado”, ha detto Tommaso. “Ho fatto gli esami del sangue e sono certo che è quello. Devo prendere un determinato antibiotico”, ha poi aggiunto.

Fortunatamente, per ora, la febbre è passata, ma Tommaso dovrà fare una cura e prendere l’antibiotico per sconfiggere definitivamente l’infezione contro cui sta combattendo e che non è assolutamente contagiosa.

Il ritorno in casa di Zorzi è stato accolto con gioia da tutti i concorrenti, tranne che da Francesca Pepe con cui ha avuto subito un battibecco. “Ma lo capisci che se sono gay non devi parlarmi al femminile?”, ha detto Zorzi. “Non è un complimento se ti dico che sei divina e favolosa? Io sono ironica”, ha risposto la modella. E Zorzi ha concluso: “Tu non sei ironica, tu sei una str**za”.