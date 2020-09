I segni zodiacali più generosi tra tutti

Scopri quali sono i segni zodiacali più generosi e quali lo sono meno. Il parere delle stelle segno per segno.

Essere generosi è una qualità che non è da tutti e che, anche se non ce ne rendiamo sempre conto, può essere espressa in mille modi diversi. Ci sono infatti persone che sono più predisposte ad essere prodighe nel fare regali, altre che si preoccupano di offrire tempo e attenzioni. E poi ci sono quelle che donano il proprio cuore senza remore, mostrando una generosità fuori dal comune.

Visto che essere generosi è un aspetto che come tanti altri è legato all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi proveremo ad approfondirlo in relazione con i vari segni zodiacali. Scopriamo quindi quanto sono generosi i vari segni dello zodiaco e in che modo tendono ad esserlo. Un modo come un altro per conoscerci meglio e per avere un punto di vista più accurato su chi ci circonda.

I segni zodiacali estremamente generosi e quelli che lo sono un po’ meno

Ariete – Quelli che non lo sono molto

I nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete non rientrano tra i segni zodiacali più generosi. Questo non significa che non abbiano anche loro dei modi per comunicare affetto. Si tratta però casi sporadici e tali da non costituirne esattamente il modo di essere. I nativi del segno sono infatti interessati più di ogni altra cosa a se stessi. E ciò li porta a mostrarsi spesso egoisti verso gli altri o comunque non particolarmente generosi. Quando decidono di lasciarsi andare a qualche gesto speciale è sopratutto perché si aspettano qualcosa in cambio. Anche per loro, però, ci sono le dovute eccezioni. Quando amano davvero qualcuno o quando sono così felici da voler condividere con altri la loro gioia, tendono ad essere più espansivi e, di conseguenza, più generosi. Attenzione a non farci l’abitudine, però. Perché di base restano persone dedite in particolar modo a se stesse.

Toro – Quelli generosi ma non troppo

I nativi del Toro, per quanto possa sembrare strano, sono meno generosi di quanto si pensi. Ciò non significa che non lo sono ma che pur apparendo persone pronte a spendersi tanto per gli altri, in realtà, hanno una visione della vita molto più razionale. E questa, inutile dirlo, li porta a considerare svariati fattori prima di compiere ogni possibile mossa. Detto ciò, ogni tanto, specie se mossi da emozioni forti e improvvise, tendono anche loro a lasciarsi trasportare. E lo fanno in particolare da ciò che provano ed in questi casi diventano generosi. Il loro modo di essere si traduce quasi sempre nel dare. Così è probabile che facciano qualche regalo o che decidano di dedicare tutto il proprio tempo ad una determinata persona. Anche con loro, però, non si deve prendere questo modo di fare come la regola. Perché il rischio sarebbe quello di rimanere delusi. I nativi del segno, infatti, possono vivere anche lunghi momenti chiusi in se stessi. E lo fanno mostrando la loro generosità proprio quando non ci aspetta nulla da loro. Il che, a dirla tutta, fa anche parte del loro fascino.

Gemelli – Quelli generosi in base ai momenti

I nati sotto il segno dei Gemelli sono solitamente istintivi. E ciò può spingerli a gesti di vera generosità che solitamente si riflettono sulle persone che amano. Anche per loro, però, non si può dire che siano tra i segni più generosi dello zodiaco. E tutto perché di base sono imprevedibili ed in grado di alternare momenti di totale apertura con altri di chiusura inspiegata ma evidente. Emotivi e duali, non hanno un modo di esprimersi che sia regolare. E ciò li porta a fare semplicemente quello che sentono al momento. C’è da dire, però, che quando sentono di aprirsi con qualcuno diventano estremamente generosi. Cosa che li porta a fare regali, a donare il proprio tempo e ad aprirsi del tutto. Un dono che quando arriva è così speciale da restare impresso anche a distanza di tempo. Motivo per cui, chi li conosce bene ed è a loro legato, non si preoccupa molto dei momenti di assenza. Perché il loro essere speciali ripaga di ogni attesa o dubbio dato dal loro atteggiamento.

Cancro – Quelli meno generosi di quanto sembra

I nativi del Cancro sono uno dei segni che, quando si parla di generosità, tende a confondere maggiormente chi sta loro intorno. Se i loro modi di fare portano a pensare ad una generosità d’animo comune a pochi, con i fatti si mostrano invece più rigidi di quanto ci si aspetterebbe. Ciò avviene perché la loro dolcezza tende a fuorviare le persone. E lo fa portandoli a credere che sono disposti a fare molto più di quanto non intendono nella realtà. Un problema che ovviamente non li tocca minimamente e del quale non sembrano neppure curarsi. Chi ha a che fare con loro, però, dovrebbe stare attento e non farsi idee che con il tempo potrebbero portare a delle delusioni. Meglio prendere quanto arriva senza troppe aspettative.

Leone – Quelli abbastanza generosi

Anche se nessuno ci giurerebbe, i nati sotto il segno zodiacale del Leone sono a sorpresa abbastanza generosi. Certo, il loro ego non gli consentirà mai di rientrare tra quelli che lo sono di più all’interno dello zodiaco, ciò nonostante quando vogliono sanno come dar prova di generosità. Si tratta però di un modo di fare che mettono in atto solo con le persone alle quali tengono. Se si ha a che fare con loro ma senza essere intimi è quindi più che inutile aspettarsi slanci di qualsiasi tipo. In tal caso, ogni loro gesto positivo sarà solo circostanziale e messo a punto per uno scopo ben preciso. Per quanto generosi, quindi, si tratta di segni dai quali è sempre bene guardarsi. Sopratutto se ci si trova in ambito lavorativo o in situazioni in cui si è per qualche motivo in competizione. Via libera invece per parenti ed amici. Anche loro, però, dovranno tener sempre conto del fatto che i nativi del segno si attendono dei riconoscimenti per quanto fanno. In loro assenza, infatti, la voglia di essere generosi potrebbe svanire di colpo.

Vergine – Quelli sorprendentemente generosi

Del tutto a sorpresa, i nativi della Vergine si rivelano parecchio generosi. Una cosa che da loro non ci si aspetterebbe visto il carattere riservato, l’eccessiva razionalità e la tendenza a giudicare e criticare gli altri. Eppure, quando si ha bisogno di loro, sono in grado di mostrarsi davvero generosi. Una cosa che fanno più che altro da un punto di vista materiale. E tutto perché hanno serie difficoltà ad interfacciarsi in modo diverso con gli sta accanto. Lasciarsi andare ad effusioni è qualcosa che non gli appartiene e consapevoli di ciò, cercano sempre di fare del loro meglio nei modi in cui riescono. Fare regali, dare una mano sul piano pratico e risolvere problemi sono, ad esempio, quelli con cui si sentono a proprio agio. Certo, essere generosi non esclude quanto detto prima. Passato il gesto, quindi, è probabile che lo rinfaccino o che lo facciano in qualche modo pesare se sono di cattivo umore. D’altronde non si può voler tutto no?

