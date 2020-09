Cibi afrodisiaci: ecco come accendere la passione con il partner a tavola

By

A volte, si sa, la passione nella coppia ha bisogno di un piccolo aiuto: ecco una lista di cibi afrodisiaci che vi aiuteranno a mantenere alto il desiderio!

Non importa se vi siete appena fidanzati o se state insieme da quindici anni: la coppia, a volte, ha bisogno di un piccolo aiuto sotto le coperte!

No, non preoccupatevi, non parliamo di posizioni piccanti o di sex toys costosi.

Ecco una lista di dieci cibi che possono aiutarci a fare scintille con il partner!

Cibi afrodisiaci: ecco quali sono

Quando una relazione ci sembra andare male, il più delle volte, è perché ci manca la dopamina: l’ormone, cioè, dell’euforia.

Anche se sembra brutto ridurre la passione ad una mera questione di chimica, in questo caso il cibo ci può venire in aiuto!

Fare l’amore però apporta degli incredibili benefici al nostro fisico e ci sono molti motivi scientifici per farlo il più possibile!

Se non possiamo stimolare direttamente la dopamina con il cibo, mangiare quelli più indicati, però, ci aiuta ad innalzarne i livelli. E poi, si sa, da cosa nasce cosa…

Ecco, quindi, quali sono i dieci cibi afrodisiaci che ci possono dare un piccolo aiuto sotto le coperte:

Zenzero : tra i suoi molteplici e benefici utilizzi, lo zenzero aiuterebbe ad aumentare il desiderio . Questa spezia infatti è un noto vasodilatatore e, secondo la tradizione, veniva usato tantissimo per combattere i casi di impotenza. A buon intenditor…

: tra i suoi molteplici e benefici utilizzi, lo zenzero aiuterebbe ad aumentare il . Questa spezia infatti è un noto vasodilatatore e, secondo la tradizione, veniva usato tantissimo per combattere i casi di impotenza. A buon intenditor… Peperoncino : a quanto pare mangiarlo aiuterebbe il corpo a provare una sensazione diffusa di benessere . Il peperoncino è responsabile del rilascio di endorfine ; più siamo felici e più lo sarà la coppia. Un vero aiuto, quindi, se volete preparare una cena… piccante !

: a quanto pare mangiarlo aiuterebbe il corpo a provare una sensazione diffusa di . Il peperoncino è responsabile del rilascio di ; più siamo felici e più lo sarà la coppia. Un vero aiuto, quindi, se volete preparare una cena… ! Cacao : famosissimo come cibo afrodisiaco, si dice che alle donne basterebbe mangiare il cacao per sperimentare, nel proprio corpo, l’attivazione dello stesso centro del piacere che provoca l’orgasmo . Potete provare a prenderlo tutti i giorni con il… caffè!

: famosissimo come cibo afrodisiaco, si dice che alle donne basterebbe mangiare il cacao per sperimentare, nel proprio corpo, l’attivazione dello che provoca . Potete provare a prenderlo tutti i giorni con il… caffè! Ostriche : il motivo scientifico è che sono ricche di zinco , un ottimo elemento per i nostri organi riproduttivi! Il motivo per cui fa aumentare l’eccitazione , invece, è ancora tutto da scoprire: forse è perché mangiarne alcune è impossibile senza usare bocca e mani. E sotto gli occhi del partner diventa tutto più divertente!

: il motivo scientifico è che sono ricche di , un ottimo elemento per i nostri organi riproduttivi! Il motivo per cui fa aumentare , invece, è ancora tutto da scoprire: forse è perché mangiarne alcune è impossibile senza usare bocca e mani. E sotto gli occhi del partner diventa tutto più divertente! Banane : se state pensando di diventare vegetariani, invece, le banane fanno al caso vostro. Ricche di minerali energetici (ne avrete bisogno!) producono un enzima che contribuisce ad aumentare la libido maschile . Una al giorno potrebbe allontanare il medico di torno!

: se state pensando di diventare vegetariani, invece, le banane fanno al caso vostro. Ricche di energetici (ne avrete bisogno!) producono un enzima che contribuisce ad . Una al giorno potrebbe allontanare il medico di torno! Avocado : anche l’avocado è un cibo che fornisce moltissima energia, senza appesantire l’organismo. Le sue proprietà afrodisiache sono tutte qui: mangiatelo in fretta e poi bruciate le calorie insieme!

: anche l’avocado è un cibo che l’organismo. Le sue proprietà afrodisiache sono tutte qui: mangiatelo in fretta e poi bruciate le calorie insieme! Aglio : incredibile ma vero. L’aglio è perfetto per aumentare la passione sotto le coperte. Usatelo pure per insaporire tutti i vostri piatti ma, attenzione! Non dimenticatevi di levarlo prima di servire le pietanze in tavola, pena… una brutta sorpresa!

: incredibile ma vero. L’aglio è per aumentare la passione sotto le coperte. Usatelo pure per insaporire tutti i vostri piatti ma, attenzione! Non dimenticatevi di prima di servire le pietanze in tavola, pena… una brutta sorpresa! Fragole : altro cibo considerato afrodisiaco per eccellenza. Contengono tantissimi minerali energetici ed aiutano il nostro corpo a stare meglio. E poi sono buonissime e anche estremamente sensuali; potete creare una combinazione con il cacao e divertirvi tantissimo!

: altro cibo considerato afrodisiaco per eccellenza. Contengono tantissimi ed aiutano il nostro corpo a stare meglio. E poi sono buonissime e anche estremamente sensuali; potete creare e divertirvi tantissimo! Peperoni : i peperoni, invece, sono perfetti se avete deciso di diventare genitori . Ricchi di vitamina C ed antiossidanti aiutano ad incrementare la fertilità ! Se organizzate una cena a base di peperoni, poi non vi servirà altro che leggere qui quali sono le posizioni migliori per concepire.

: i peperoni, invece, sono perfetti se avete deciso di . Ricchi di ed antiossidanti aiutano ad incrementare la ! Se organizzate una cena a base di peperoni, poi non vi servirà altro che leggere qui quali sono le posizioni migliori per concepire. Uova: prepararvi l’uovo sbattuto al mattino avrà un altro significato quando farete colazione con il partner! Le uova sono ricche di dopamina ed aiutano tantissimo il nostro corpo, fornendogli molta energia.

Abbastanza, comunque, per una nottata di passione!

Insomma, adesso che avete tutti gli elementi per mettere insieme pranzo, colazione e cena afrodisiache non avete altro da fare che mettervi ai fornelli.

Di corsa!