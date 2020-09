Belen Rodriguez senza parole su Instagram: “Non vanno mai via”

Belen Rodriguez, durante il giorno del suo compleanno, è rimasta completamente senza parole a causa di un gesto della sua famiglia.

Belen Rodriguez durante la giornata di ieri ha compiuto gli anni. L’ex moglie di Stefano De Martino pensava di passare una tranquilla giornata come tante altre, invece così non è stato. Se pensate a colpi di scena o gossip sulla sua tormentata vita d’amorosa, beh vi sbagliate di grosso. La conduttrice di Tu sì que vales ha ricevuto una delle più belle sorprese che potesse mai ricevere durante il giorno del suo compleanno. Quale? Quello di trascorrerlo con tutta la sua famiglia al completo.

La showgirl, infatti, in maniera del tutto inaspettata è stata raggiunta dai suoi fratelli Jeremias e Cecilia Rodriguez, tra l’altro lei di recente ha evitato Stefano De Martino, e non si aspettava di poter trascorrere questo importante giorno con loro e non appena li ha visti bussare alla porta non poteva non condividere questa gioia con i suoi fedeli sostenitori su Instagram, pubblicando una breve clip che immortala il momento del loro incontro.

Belen Rodriguez ha ricevuto una sorpresa al suo compleanno e non poteva chiedere regalo migliore.

Belen Rodriguez si riunisce con Cecilia e Jeremias: la sorpresa per il suo compleanno

Belen, come anticipato, ci ha tenuto a condividere a questo momento con i suoi fan, ringraziando anche la sua famiglia per la splendida sorpresa ricevuta durante il giorno del suo compleanno.

“Grazie per tutto l’amore che mi avete donato” ha esordito la sorella di Cecilia Rodriguez. “Non mi aspettavo minimamente di ricevere una tale sorpresa durante questo giorno. Per questo motivo ci tenevo a ringraziare tutta la famiglia” ha proseguito la showgirl, che di recente è stata bocciata su Instagram.

“Non potevo chiederne una più bella“ ha subito aggiunto. “Volevo ringraziare anche tutti i miei amici che mi sono sempre stati accanto. Loro non se ne vanno mai“ ha concluso. “Ma devo ringraziare anche la vita che non ha mai smesso di stupirmi, regalandomi sempre emozioni indescrivibili”

Al messaggio di Belen, ovviamente, non poteva mancare la replica di sua sorella Cecilia Rodriguez che ha ribadito a sua sorella maggiore quanto le voglia bene. “Ti amo cuore mio” le ha scritto sua sorella in spagnolo sotto il video che immortala la sorpresa che la famiglia Rodriguez ha scelto di fare alla conduttrice di Tu sì que vales. Nessun accenno, invece, da parte del suo nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Probabilmente Belen non si sente ancora pronta a tal punto da fare le presentazioni in famiglia.