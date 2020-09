Barbara d’Urso piange a Pomeriggio 5: “Sono stata assalita”

By

Barbara d’Urso ha pianto durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5 nell’ascoltare la testimonianza di una madre che ha perso sua figlia di soli 5 anni.

Puntata difficile quella di oggi di Pomeriggio 5. La conduttrice Barbara d’Urso si è collegata con una famiglia proveniente da Crispano, un paese in provincia di Napoli, che ha fatto un appello sul piccolo schermo per chiedere chiarezza in merito alla morte della loro bambina di soli 5 anni.

La bambina è morta a causa di un arresto cardiaco, ma le condizioni sono apparse piuttosto strane, visto che i medici hanno sempre rassicurato la famiglia che la piccola godeva di ottima salute, anche se loro non erano molto convinti visto che per tre volte lei era svenuta, ma i professionisti avevano liquidato il tutto affermando che gli svenimenti erano dovuti alla gelosia che la piccola provava nei confronti di suo fratello.

Barbara d’Urso ha pianto a Pomeriggio 5 nell’ascoltare la testimonianza di una madre che è stata costretta a dire addio sulla sua piccola. “Scusatemi se ho sforato con i tempi, ma sono stata assalita da questa storia“ si è giustificata la conduttrice, che ieri ha spiazzato tutti con una rivelazione su Patrizia De Blanck.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso commossa: “La forza di una madre non ha limiti”

Barbara d’Urso si è commossa durante la diretta di oggi di Pomeriggio Cinque, ascoltando la testimonianza di questa madre che ha perso sua figlia di soltanto 5 anni.

“A volte quando andiamo in onda pensiamo che i servizi o i collegamenti dureranno qualche minuto, ma poi sono stata assalita dal coraggio di questa mamma e dalla sua storia” ha ribadito la conduttrice, che ieri ha presentato il suo fidanzato a Domenica Live. “La sua forza mi ha spiazzato, è da ammirare ed è una storia che non ha bisogno di commenti, fa male” ha concluso Barbara mentre si asciugava le lacrime mentre ripensava alle parole della sua ospite.

“Barbara lei è svenuta tre volte, era sempre con me o con mio marito” ha confidato la donna. “La quarta, quella dove se n’è andata, era in una scuola di danza” ha proseguito. “Vorrei sapere le sue ultime parole, se ha cercato me o il padre quando era svenuta” ha aggiunto tra le lacrime.

Barbara d’Urso si è commossa a Pomeriggio Cinque, sperando che questa donna possa avere tutte le risposte di cui è alla ricerca, visto che purtroppo non è ancora a conoscenza di ciò che è successo a sua figlia.

Barbara ha dovuto purtroppo cambiare argomento e dare spazio anche gli altri ospiti, anche se avrebbe preferito dare un maggiore conforto alla sua ospite.