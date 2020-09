Asia Argento: per i 45 anni festa super sexy e gli auguri di Morgan

Asia Argento ha celebrato i suoi 45 anni con un memorabile party in discoteca e tantissimi auguri social (anche quelli di Morgan)

Per alcune donne la soglia dei 40 anni è uno scoglio non semplice da superare ma, per altre che l’hanno attraversata a testa alta, quella dei 45 è un’occasione in più per celebrare le proprie vittorie.

Asia Argento ha compiuto 45 anni ieri 20 Settembre eha deciso di dare un grande party in discoteca con tutti i suoi amici più cari e, naturalmente, la sua Anna Lou.

Ogni dettaglio del party era assolutamente sopra le righe, a partire dall’abito della festeggiata: Asia ha scelto di mettere in mostra il suo (bellissimo) tatuaggio sul petto e celebrare un mito intramontabile della musica rock, con un minidress tempestato dalla bocca rossa che fa la linguaccia, il logo dei Rolling Stones.

Nel frattempo Morgan ha assistito da lontano al trionfo della sua ex moglie e, non essendo stato invitato alla festa, non ha potuto far altro che fare ad Asia gli auguri via social, cogliendo la palla al balzo per ricordare anche un’altra diva che ha compiuto gli anni ieri. Cosa commenterebbe Asia? Che probabilmente ancora una volta si tratta di una strategia.

Asia Argento compie gli anni: ospitata da Barbara D’Urso, party e Morgan

In occasione del suo compleanno, Asia Argento ha preso parte a Domenica Live in un’intervista lungo la quale Barbara l’ha condotta a ripercorrere i momenti salienti della sua vita.

Naturalmente Asia ha parlato del difficile rapporto con Morgan e dei contrasti per la gestione genitoriale di Anna Lou (ormai identica a sua madre) la quale molto di recente ha parlato proprio di quanto sia difficile essere “figlia d’arte” di due personaggi così famosi e controversi come sua madre e suo padre.

Naturalmente Asia ha parlato anche dell’anno più terribile della sua vita, quel 2018 segnato dal suicidio di Anthony Bourdain e dal licenziamento in tronco da X Factor, causato dagli strascichi dello scandalo Weinstein e della denuncia di Jimmy, un giovanissimo attore che l’aveva accusata di molestie sessuali.

Dopo aver riconquistato con grande fatica il suo equilibrio emotivo e aver rimesso insieme la propria carriera, Asia ha partecipato a Pechino Express in compagnia della sua grande amica Vera Gemma, ma come tutti sanno ha dovuto ritirarsi dalla competizione una manciata di giorni dopo la partenza, a causa di un gravissimo infortunio al ginocchio. Anche dopo la fine dell’esperienza non sono mancati gli strascichi polemici con la redazione di Pechino Express.

Nonostante tutte le enormi difficoltà, Asia ha trovato ancora una volta in se stessa le risorse per rimettersi in piedi e continuare la propria vita: proprio per questo motivo quello dei 45 anni è stato un traguardo da festeggiare con una festa memorabile.

I video realizzati da Anna Lou e dagli altri invitati alla serata in discoteca hanno mostrato Asia al massimo del suo splendore, provocante, provocatrice, bellissima ma soprattutto rock and roll. Anche soffiare sulle candeline non può essere un’azione banale, se ti chiami Asia Argento. Dopo aver tentato inutilmente di spegnere una candela a fontana, piazzata sulla torta come decorazione, Asia ha scelto di strapparla via e spegnerla a modo suo.

Nel frattempo Morgan ha voluto scrivere degli auguri a modo suo alla sua ex moglie ed ex musa: il cantautore ha scelto di cogliere l’occasione del compleanno di Asia per raccontare ai propri follower uno spaccato della sua vita privata che risale ai tempi del matrimonio con l’attrice e regista, quando Anna Lou non era ancora nata e lui e Asia erano stati “adottati” da Loredana Berté, il cui compleanno cade proprio il 20 Settembre.

“Non finirò mai di ringraziarla per essere stata con noi nel tempo meraviglioso che fu, per il quale ringrazio e faccio gli auguri anche a lei, la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c’è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall’amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia.”

Asia Argento si è ben guardata dal condividere sul suo profilo le parole che Morgan le ha dedicato, mentre ha condiviso moltissime stories degli auguri che le hanno fatto via social altri amici. Il motivo? Ha sempre pensato che Morgan fosse diventato un artista fallito dopo il matrimonio con lei e che, se torna sempre a parlare del periodo in cui stavano insieme e del loro rapporto, è perché vuole sfruttare a suo vantaggio l’attenzione dei media.