Anticipazioni Uomini e Donne, rissa in studio tra due cavalieri: Armando Incarnato e Simone Bolognesi arrivano quasi alle mani.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne tra due cavalieri del trono over. Come si legge nelle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, nella registrazione del 18 settembre, Armando Incarnato e Simone Bolognesi sono arrivati quasi alle mani. Tutto sarebbe nato da una rivelazione di Armando su Paolo, il cavaliere giunto in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani.

Rissa sfiorata tra Armando e Simone a Uomini e Donne: tutto per Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne riportano la clamorosa notizia della rissa sfiorata tra Armando Incarnato e Simone Bolognesi. Come scrivono le talpe del Vicolo delle News, Armando avrebbe raccontato di aver ascoltato una telefonata di Paolo in cui il cavaliere, chiacchierando con il figlio, svelava di aver deciso di corteggiare Gemma Galgani, reduce da un lifting, per poter acquisire un po’ di popolarità.

Le parole di Armando Incarnato hanno scatenato la pronta reazione di Simone Bolognesi. Secondo le talpe del Vicolo delle News, infatti, l‘ex di Belen Rodriguez si sarebbe scagliato contro Armando accusandolo d’intromettersi sempre in situazioni che non lo riguardano. La situazione, in studio, sarebbe precipitata e i due sarebbero arrivati quasi alle mani.

Armando e Simone, già nelle scorse puntate, sono stati i protagonisti di un acceso confronto durante il momento di Armando con una nuova dama con cui ha chiuso immediatamente la conoscenza dopo una sola esterna.

Tra il cavaliere napoletano e Simone Bolognesi, dunque, non sembrerebbe esserci molta simpatia. Come finirà tra i due? Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno sempre attaccato Armando, da che parte si schiereranno? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne le cui dinamiche sono ormai entrate nel vivo al punto che la tronista Jessica Antonini ha già fatto la sua scelta.